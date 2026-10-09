Công an thành phố Huế đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân

Lãnh đạo CATP Huế luôn quan tâm đến công tác chuyển đổi sổ

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2026, Công an thành phố Huế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu và đổi mới phương thức quản lý. Những kết quả bước đầu cho thấy chuyển đổi số đang trở thành động lực nâng cao hiệu quả quản trị, cải cách hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Dữ liệu số tạo nền tảng quản trị hiện đại

Chuyển đổi số tại Công an thành phố Huế đang được triển khai theo hướng lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, gắn ứng dụng công nghệ với yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố, Công an thành phố Huế đã đẩy mạnh số hóa dữ liệu, hoàn thiện hạ tầng và đưa các tiện ích số vào hoạt động chuyên môn. Việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước và các hệ thống dữ liệu chuyên ngành tạo điều kiện kết nối, chia sẻ, xác thực thông tin, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Thành phố đã hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện, tiếp nhận hơn 100.000 hồ sơ trực tuyến, với tỷ lệ giải quyết đúng hạn trên 90%. Toàn bộ hồ sơ thuộc phạm vi triển khai được thực hiện trên môi trường điện tử.

Hiện có 2.351 thủ tục hành chính được công khai, trong đó 2.114 dịch vụ công trực tuyến được vận hành. Những kết quả này góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện giao dịch hành chính.

Cán bộ CATP Huế hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ

Ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ

Hiệu quả của chuyển đổi số còn thể hiện trong các lĩnh vực xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, định danh và xác thực điện tử. Công an thành phố Huế đã giải quyết hơn 24.000 hồ sơ xuất nhập cảnh, quản lý gần 600.000 lượt khách nước ngoài tạm trú trên địa bàn. Tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã được cấp tài khoản định danh điện tử đạt trên 86%, góp phần mở rộng hệ sinh thái giao dịch số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với hoàn thiện hệ thống dữ liệu, chuyển đổi số đang được triển khai đến từng đơn vị và cán bộ, chiến sĩ. Đến nay, 66 đơn vị thuộc Công an thành phố Huế đã thực hiện mô hình “Đơn vị số”; hơn 800 cán bộ được tập huấn về chuyển đổi số, nhiều phần mềm phục vụ công tác chuyên môn được đưa vào sử dụng.

Từ “Đơn vị số”, “Chỉ huy số” đến “Cán bộ số”, công nghệ từng bước trở thành công cụ hỗ trợ điều hành, xử lý công việc chính xác và kịp thời hơn. Đây không chỉ là sự thay đổi về phương tiện làm việc mà còn là quá trình đổi mới tư duy, nâng cao năng lực số và xây dựng tác phong công tác hiện đại.

Trong quá trình đó, chất lượng dữ liệu, tính an toàn thông tin và việc khai thác dữ liệu đúng mục đích cần được đặc biệt chú trọng. Công nghệ chỉ phát huy giá trị khi được vận hành hiệu quả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chuyển đổi số thực chất, hướng tới phát triển bền vững

Theo định hướng thời gian tới, Công an thành phố Huế tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao chất lượng dữ liệu, tăng cường kết nối và chia sẻ thông tin; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, quy trình công tác, nâng cao năng lực số cho cán bộ, chiến sĩ và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng các công nghệ mới.

Trọng tâm là chuyển từ đầu tư nền tảng sang khai thác hiệu quả, lấy mức độ thuận tiện của người dân, chất lượng giải quyết công việc và hiệu quả quản lý làm những thước đo quan trọng. Mỗi thủ tục được rút ngắn, mỗi dữ liệu được chuẩn hóa và mỗi tiện ích số được đưa đến gần hơn với cộng đồng đều góp phần tạo nên giá trị thiết thực.

Để quá trình này phát triển lâu dài, cần gắn đổi mới công nghệ với nâng cao kỹ năng số, bảo đảm an toàn thông tin, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho mọi nhóm dân cư và sử dụng nguồn lực hiệu quả. Đây là nền tảng để chuyển đổi số không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn củng cố niềm tin xã hội, nâng cao chất lượng quản trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Với tinh thần chủ động đổi mới, Công an thành phố Huế đang từng bước đưa dữ liệu, nền tảng và công nghệ trở thành kết quả cụ thể trong thực tiễn. Chuyển đổi số vì thế không đơn thuần là hiện đại hóa phương thức làm việc, mà còn là động lực xây dựng nền hành chính minh bạch, phục vụ tốt hơn và góp phần kiến tạo thành phố Huế phát triển bền vững, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân./.