Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai lấy mẫu ADN đợt 2 để xác định danh tính 6.927 liệt sĩ

TP. Hồ Chí Minh triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN, hướng tới xác định danh tính 6.927 Liệt sĩ - Ảnh minh họa: Công an TP.HCM.

Hoạt động này có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ứng dụng khoa học – công nghệ hiện đại để phục vụ công tác "Đền ơn đáp nghĩa", hướng tới mục tiêu tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đang được quy tập tại các nghĩa trang trên cả nước.

Chương trình được thực hiện theo Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 24/7/2026 của UBND TP. Hồ Chí Minh về rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin.

Đây là một phần trong nỗ lực hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia và Kế hoạch cao điểm của Bộ Công an.

Việc thu nhận mẫu ADN được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định chính xác danh tính các hài cốt liệt sĩ.

Đợt 2 của chương trình dự kiến thu nhận mẫu của 6.927 thân nhân liệt sĩ. Công an TP. Hồ Chí Minh sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện. Mỗi mẫu ADN được thu nhận được xem là một “chìa khóa khoa học” quý giá, góp phần sớm tìm lại cội nguồn cho các anh hùng liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.

Để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thân nhân liệt sĩ, TP. Hồ Chí Minh đã bố trí ba điểm thu nhận mẫu ADN tập trung tại các khu vực trọng điểm:

Trạm số 1 (Khu vực Bình Dương cũ) tại hội trường UBND Phường Thủ Dầu Một; Trạm số 2 (Khu vực Vũng Tàu cũ) tại hội trường UBND Phường Bà Rịa; Trạm số 3 (Khu vực Trung tâm TP. Hồ Chí Minh cũ) tại hội trường UBND Phường Phú Nhuận.

Ngoài ra, để hỗ trợ các trường hợp khó khăn không thể đi lại trực tiếp đến điểm thu mẫu, Công an TP. Hồ Chí Minh còn tổ chức 03 tổ lưu động để lấy mẫu ADN tại nhà.

Trong giai đoạn này, đối tượng thu nhận mẫu tập trung vào thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo dòng họ ngoại, với thứ tự ưu tiên cụ thể: (1) Mẹ đẻ liệt sĩ; (2) Mẹ đẻ của mẹ đẻ liệt sĩ (bà ngoại ruột); (3) Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sĩ; (4) Bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ liệt sĩ (cùng mẹ đẻ); (5) Anh em con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ; (6) Con của chị gái, em gái của Liệt sĩ; và (7) Con ruột của liệt sĩ nữ. Mỗi liệt sĩ được đăng ký tối đa 2 thân nhân tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm.

Công an TP. Hồ Chí Minh kêu gọi thân nhân của liệt sĩ trên địa bàn Thành phố tích cực phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và tự nguyện tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Sự phối hợp, đồng hành của các gia đình liệt sĩ chính là yếu tố then chốt để hành trình xác định danh tính liệt sĩ sớm đạt được kết quả thiết thực. Thân nhân gia đình liệt sĩ có thể liên hệ trực tiếp với Công an hoặc Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu để được hướng dẫn chi tiết.