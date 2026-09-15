Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin vụ án giết người tại xã Phước Hải

Công an phong tỏa hiện trường điều tra vụ giết người ở xã Phước Hải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Trước đó, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 13/9, Công an xã Phước Hải tiếp nhận tin báo của người dân về việc một đối tượng có hành vi dùng dao chém nhiều người tại nhà của ông P.H.T (sinh năm 1954) ngụ ấp Hội Mỹ. Hậu quả làm ông P.H.T tử vong tại chỗ, bà L.T.M (sinh năm 1958, vợ ông P.H.T) và anh N.V.L (con rể ông P.H.T) bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Phước Hải, Phòng Kỹ thuật hình sự, và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ; đồng thời triển khai lực lượng truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Trí Hào tại phường Long Hương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Trí Hào tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua đấu tranh, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Trí Hào và chị P.T.M.H (sinh năm 1998, con gái ông T.) trước đây có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Sau khi chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Hào trở về địa phương và biết chị H. đã kết hôn với người khác nên nảy sinh thù tức.

Ngày 13/9/2026, sau khi nhậu say, Hào mang theo dao đến nhà chị H với mục đích tìm gặp chị H. nhưng chị này không có mặt tại nhà. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trí Hào để điều tra về tội “Giết người”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.