Công an Thành phố Hồ Chí Minh tạm giam Thái Thị Thu Đào lừa đảo, huy động hơn 1.340 tỉ đồng

Thái Thị Thu Đào tại cơ quan điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ thông tin của quần chúng nhân dân tố giác Thái Thị Thu Đào, sinh năm 1980, thường trú phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Langbiang, Công ty cổ phần Redeyes nghi vấn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua góp vốn đầu tư mua bán bất động sản, Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ.

Kết quả xác định: Thái Thị Thu Đào đầu tư (mua, bán) vàng trực tuyến trên sàn giao dịch quốc tế XTB thông qua app XTB Online Investing (là sàn giao dịch trực tuyến về ngoại hối (Forex)) bị thua lỗ.

Để huy động vốn tiếp tục đầu tư vàng trực tuyến trên sàn giao dịch quốc tế XTB, Thái Thị Thu Đào đã đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về việc mua bán đất, tự xác định số tiền lợi nhuận, vòng quay vốn nhanh (mỗi khoản vay giao dịch trong khoản 5-10 ngày) để người bị hại tin và chuyển tiền góp vốn cho Đào. Đào sử dụng số tiền của người bị hại chuyển lần sau để chuyển trả lại cho lần trước, số tiền còn lại sử dụng đầu tư trên sàn XTB.

Từ tháng 5/2022 đến tháng 11/2022, Thái Thị Thu Đào đã đưa ra thông tin về việc mua bán đất 83 lần để bị hại tin và chuyển tiền cho Đào nhiều lần với tổng số tiền hơn 1.340 tỉ đồng, Đào chuyển khoản hoàn trả cho bị hại tổng số tiền tiền gần 1.300 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Thái Thị Thu Đào đã chiếm đoạt của bị hại số tiền hơn 20,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn có căn cứ xác định: Thái Thị Thu Đào còn sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần Redeyes do Đào làm Tổng Giám đốc, đưa ra thông tin gian dối về nguồn vốn và tiến độ triển khai giải ngân các chương trình, dự án liên quan đến Công ty cổ phần Redeyes để nhiều cá nhân tin tưởng ký thỏa thuận, chuyển tiền.

Sau khi nhận tiền, cào tiếp tục tạo thông tin không có thật để yêu cầu chuyển tiền thêm, rồi sử dụng tiền để tiếp tục giao dịch mua vàng ảo trên sàn Exness, XM, không thực hiện công việc đã giới thiệu, thỏa thuận với các cá nhân chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 13,4 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Thị Thu Đào về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã làm việc được với 8 bị hại và đang tập trung các hoạt động điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, số tiền chiếm đoạt để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) thông báo đến tổ chức, cá nhân biết ai là nạn nhân bị Thái Thị Thu Đào chiếm đoạt tài sản, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh) để làm việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Qua vụ án này Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo đến các tổ chức và cá nhân. Cụ thể, tổ chức, cá nhân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức huy động vốn, góp vốn đầu tư, mua bán bất động sản có cam kết lợi nhuận cao, thời gian thu hồi vốn nhanh, khi chưa được kiểm chứng về tính pháp lý và hiệu quả thực tế.

Trước khi chuyển tiền góp vốn, cho vay hoặc hợp tác đầu tư, cần xác minh kỹ nhân thân, năng lực tài chính của đối tác, tính pháp lý của dự án và mục đích sử dụng vốn; không chủ quan khi thấy đối tượng hoàn trả tiền gốc, tiền lãi đúng hạn ở những lần giao dịch trước, để tiếp tục cho vay lần sau nhiều hơn lần trước. Việt Nam chưa cấp phép cho bất kỳ sàn giao dịch vàng trực tuyến hay sàn ngoại hối (Forex).

Do đó, người dân cần kiểm tra tính xác thực của nền tảng, đường link tải ứng dụng và thông tin tài khoản nhận tiền chuyển khoản; không nên thực hiện đầu tư qua ứng dụng XTB Online Investing, không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hay "chuyên gia" nào hứa hẹn hỗ trợ kéo tài khoản về bờ.

Nếu phát hiện đối tượng có dấu hiệu thực hiện chiêu trò lừa đảo tương tự, người dân cần lưu giữ thông tin, hình ảnh, ghi âm, ghi hình và chứng từ giao dịch, cung cấp và trình báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) hoặc Công an cấp xã để được giải quyết.