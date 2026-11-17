Huấn luyện viên Arthur Diles và tiền đạo Olaha của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Chiều 17/11, tại Bình Dương, buổi họp báo trước trận đấu giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Buriram United (Thái Lan) đã diễn ra với sự tham dự của đại diện ban huấn luyện và cầu thủ hai đội. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 18/11 trên sân vận động Bình Dương.

Chủ động tấn công trước đối thủ mạnh

Phát biểu tại buổi họp báo, huấn luyện viên trưởng Arthur Diles cho biết, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị các phương án nhân sự và chiến thuật để đối đầu với đội bóng được đánh giá cao tại đấu trường khu vực.

“Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu vào tối mai với Buriram United. Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có những tính toán về nhân sự, bao gồm cả trường hợp các cầu thủ chấn thương, cũng như dự kiến chiến thuật sẽ triển khai. Buriram United là đội bóng mạnh, sở hữu những ngoại binh có chất lượng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có những cầu thủ giỏi và sẵn sàng cho trận đấu này”, huấn luyện viên Arthur Diles chia sẻ.

Nhà cầm quân người Australia xác nhận tiền vệ Minh Hoàng đang gặp chấn thương và dự kiến phải nghỉ thi đấu trong vài tuần. Dù vậy, những cầu thủ còn lại đều đang duy trì tập luyện và có sự chuẩn bị tốt cho cuộc đối đầu sắp tới.

Đề cập đến cách tiếp cận trận đấu, huấn luyện viên Arthur Diles khẳng định, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không lựa chọn lối chơi quá thận trọng dù phải đối đầu với nhà đương kim vô địch.

“Nếu theo dõi câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu, mọi người sẽ thấy chúng tôi luôn hướng đến chiến thắng. Đội bóng có xu hướng chơi tấn công nhiều hơn là phòng ngự. Ở trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần đó và chủ động tấn công nhiều hơn”, ông Arthur Diles nhấn mạnh.

Theo huấn luyện viên Arthur Diles, những trận đấu có tính cạnh tranh cao như cuộc đối đầu với Buriram United là cơ hội quan trọng để các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt trẻ, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh thi đấu.

Ông cũng cho rằng việc một số cầu thủ Buriram United vắng mặt do tập trung đội tuyển quốc gia Thái Lan tham dự King's Cup không phải là lợi thế mang tính quyết định. Trong bóng đá chuyên nghiệp, các câu lạc bộ thường xuyên phải thích ứng với những biến động lực lượng do chấn thương hoặc lịch thi đấu quốc tế.

Cùng tham dự họp báo, tiền đạo Olaha khẳng định mục tiêu của Công an Thành phố Hồ Chí Minh là giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Chân sút này đang có được sự tự tin sau khi ghi bàn ở trận ra quân Shopee Cup gặp Ratchaburi FC, đồng thời tiếp tục lập công trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

“Tôi và đội bóng luôn hướng đến mục tiêu chiến thắng trong mọi trận đấu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu ngày mai. Tôi luôn muốn ghi bàn, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của toàn đội”, Olaha chia sẻ.

Buriram United đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch

Ở phía đối diện, huấn luyện viên trưởng Buriram United, Raul Caneda khẳng định đội bóng Thái Lan quyết tâm bảo vệ chức vô địch Shopee Cup, bất chấp những khó khăn về lực lượng.

“Mỗi khi nhắc đến Shopee Cup, mọi người đều nói về Buriram United. Ngày mai, chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ chức vô địch của mình. Đó luôn là điều đặc biệt, nhưng với Buriram United, việc bảo vệ danh hiệu cũng là nhiệm vụ mà đội bóng đã quen thuộc”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết.

Theo huấn luyện viên Raul Caneda, Buriram United không có được đội hình mạnh nhất do một số cầu thủ quan trọng đang làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, những cầu thủ còn lại đều đã sẵn sàng và hiểu rõ tầm quan trọng của trận đấu.

Đánh giá về Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ông Raul Caneda cho biết, ban huấn luyện Buriram United đã nghiên cứu kỹ màn trình diễn của đối thủ trong trận ra quân tại Shopee Cup.

“Tôi đã phân tích trận đấu đầu tiên của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tại Shopee Cup và nhận thấy họ là đội bóng thi đấu rất nhiệt huyết, đam mê và máu lửa. Chúng tôi đã nghiên cứu đối thủ, nhận diện những điểm cần lưu ý và xây dựng phương án chiến thuật phù hợp cho trận đấu tiếp theo”, ông Raul Caneda nhận định.

Huấn luyện viên Raul Caneda cũng khẳng định áp lực bảo vệ chức vô địch là điều không thể tránh khỏi, nhưng đồng thời tạo thêm động lực để toàn đội nỗ lực.

Trong khi đó, cầu thủ Kenneth Dougall nhấn mạnh Buriram United hướng tới chiến thắng để duy trì lợi thế trong cuộc đua giành quyền đi tiếp. Theo anh, sự cạnh tranh giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam mang đến những thử thách đáng chờ đợi, đòi hỏi các cầu thủ phải duy trì sự tập trung cao nhất.

Cuộc đối đầu giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Buriram United được dự báo sẽ diễn ra hấp dẫn khi cả hai đội đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng. Với lợi thế sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Arthur Diles kỳ vọng phát huy khả năng tấn công để tạo ra kết quả thuận lợi trước đại diện giàu kinh nghiệm của bóng đá Thái Lan.

Lịch thi đấu: Công an Thành phố Hồ Chí Minh-Buriram United, 18 giờ ngày 18/11, sân vận động Bình Dương.