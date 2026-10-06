Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan ngoại giao trong phòng, chống tội phạm ma túy

Chia sẻ tại buổi toạ đàm, Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại và giao lưu quốc tế, Thành phố hiện có hơn 16 triệu người, trong đó có 168.000 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc, hàng năm có khoảng 9 triệu lượt du khách đến thăm quan. Cộng đồng người nước ngoài đã và đang có những đóng góp tích cực vào sự phát triển, năng động và hội nhập quốc tế của Thành phố.

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò là nền tảng cốt lõi để duy trì môi trường ổn định, thu hút đầu tư và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội năng động của một đô thị đặc biệt.

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ tại buổi toạ đàm.

Trong 9 tháng năm 2026, quyết liệt thực hiện phương châm "không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng trái phép chất ma túy", Công an Thành phố và các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 5.901 vụ, 16.135 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2025 tăng 559 vụ, tương ứng 43,74%, tăng 2.229 đối tượng tương ứng 61,88%).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4.134 vụ, 13.247 bị can phạm tội về ma túy; thu giữ 14,88kg heroin; 4,29kg cocaine; 225,95kg cần sa; 168,76kg ma túy tổng hợp; 44,07kg ma túy loại khác; 34,22 lít dung dịch có chứa ma túy, cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội khác có liên quan. Xử lý vi phạm hành chính, đưa đi cai nghiện 1.705 vụ, 2.769 đối tượng; chuyển công an tỉnh khác: 62 vụ, 119 đối tượng.

Trong đó, Công an Thành phố đã phát hiện, xử lý 158 người nước ngoài vi phạm pháp luật về ma túy, trong đó phát hiện một số băng nhóm tội phạm do người nước ngoài điều hành, tham gia; đã khởi tố 115 bị can về các tội: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (69 bị can, chiếm 60%); mua bán trái phép chất ma túy (22 bị can, chiếm 19,13%); tàng trữ trái phép chất ma túy (21 bị can, chiếm 18,26%); vận chuyển trái phép chất ma túy (2 bị can, chiếm 1,7%); chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy (1 bị can, chiếm 0,9%). Xử phạt vi phạm hành chính 43 người.

Theo Đại tá Phạm Đình Ngọc, qua thực tiễn đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn Thành phố, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ các chất ma túy phổ biến như: Methamphetamine (Ma túy đá), Ketamine, MDMA (Thuốc lắc), Heroin, Cocaine và Cần sa. Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để ngụy trang, cất giấu ma túy tổng hợp, chất hướng thần thế hệ mới dưới vỏ bọc của các loại thực phẩm, đồ uống giải khát hoặc núp bóng dưới các tên gọi như "nước vui", "bùa lưỡi". Đáng chú ý nhất hiện nay là tình trạng tẩm ướp, pha trộn ma túy vào dung dịch thuốc lá điện tử (vape, pod).

Trong đó, nổi cộm là việc ngụy trang hợp chất Etomidate (một loại thuốc gây mê y tế có tác dụng phụ gây ảo giác, co giật, suy hô hấp, bị lạm dụng như ma túy thế hệ mới) và các dẫn xuất của cần sa tổng hợp (ADB-BUTINACA) vào các ống tinh dầu. Pháp luật Việt Nam quy định xử phạt bình đẳng đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài vi phạm pháp luật về ma túy căn cứ hành vi, tính chất, mức độ vi phạm. Người nước ngoài có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất; đối với người được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, lãnh sự, việc xử lý thực hiện theo pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan…

Đại tá Phạm Đình Ngọc trao đổi với các đại biểu tại buổi toạ đàm.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi thông tin về việc bảo hộ đối với người có quốc tịch nước ngoài vi phạm pháp luật về ma túy và các lĩnh vực khác xoay quanh một số nội dung trọng tâm, gồm: Thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố, trọng tâm là các vụ việc có yếu tố nước ngoài; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và những nguy cơ liên quan đến ma túy cần chủ động nhận diện, phòng tránh.

Các quy định cơ bản của pháp luật Việt Nam về phòng, chống ma túy; các hành vi bị nghiêm cấm, chế tài xử lý và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm. Thực trạng công tác trao đổi thông tin, xử lý vụ việc, bảo hộ đối với người có quốc tịch nước ngoài bị bắt giữ.

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong chuyển tải thông tin, tài liệu tuyên truyền, cảnh báo và phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy đến công dân nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn Thành phố…

"Chúng tôi tin tưởng rằng, quý đại biểu đến từ các quốc gia cũng đồng thuận cao, sẽ hưởng ứng bằng những hành động trách nhiệm để cùng thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

Sau hội nghị hôm nay, hy vọng quý đại biểu sẽ là những đại diện xuất sắc tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền pháp luật của Việt Nam nói chung và pháp luật về phòng chống ma túy nói riêng đến công dân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp nước mình để họ cảm thấy được an toàn, yên tâm khi sinh sống, học tập, làm việc, du lịch, đầu tư tại Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng", Đại tá Phạm Đình Ngọc nhấn mạnh.