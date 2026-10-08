Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với người đăng tải, lan truyền thông tin liên quan đến Novaland

Đỗ Minh Quang - người dùng mạng xã hội và hội nhóm đăng tải, lan truyền các nội dung liên quan đến tình hình tài chính, khả năng thanh toán của doanh nghiệp làm việc với Cơ quan điều tra. Ảnh: CATPHCM

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải.

Ngày 7/10/2026, Cơ quan Công an đã tiến hành làm việc với Đỗ Minh Quang (sinh năm 1982, hiện ngụ tại phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh).

Qua làm việc, Đỗ Minh Quang thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty Novaland nhằm thu hút sự chú ý, "câu like", "câu view", tăng lượt tương tác, lượt xem trang cá nhân trên mạng xã hội.

Các bài viết thu hút số lượng lớn lượt thích, bình luận và chia sẻ, làm gia tăng mức độ lan truyền của thông tin chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường và quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ các tài khoản khác và củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi của từng cá nhân, tổ chức có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, cũng như của mọi tổ chức, cá nhân, đều được pháp luật bảo vệ

Việc tiếp nhận, xác minh và xử lý các thông tin có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cũng nhằm góp phần bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, minh bạch; bảo vệ uy tín, thương hiệu, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp, không để các thông tin sai sự thật, thiếu căn cứ hoặc bị cắt ghép, xuyên tạc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp, quyền lợi của nhà đầu tư, khách hàng, người lao động và các chủ thể có liên quan.

Cơ quan Công an sẽ kịp thời tiếp nhận, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng để đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây thiệt hại đến uy tín, tài sản hoặc hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp khi có đủ căn cứ theo quy định pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi tiếp nhận, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin trên không gian mạng cần kiểm chứng nguồn tin, tính chính xác và căn cứ của thông tin trước khi phát tán; không đăng tải, chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật hoặc nội dung có khả năng gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các doanh nghiệp khi phát hiện thông tin có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình cần chủ động lưu giữ tài liệu, dữ liệu điện tử, đường dẫn, hình ảnh, nội dung bài viết và các chứng cứ có liên quan, đồng thời kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ được cơ quan chức năng xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.