Cơ quan chức năng làm việc với bị can Nguyễn Thế Trường. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đây là một trong các vụ án thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Giám đốc và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Căn cứ theo đó, Phòng An ninh mạng, Công an Thành phố chủ động nắm tình hình, phát hiện tài khoản TikTok “Natipong SritongIn” đăng nhiều video có dấu hiệu kích động, cổ xúy bạo lực.

Qua xác minh, đối tượng Nguyễn Thế Trường (sinh năm 1987, ngụ phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng đã tạo lập và sử dụng tài khoản TikTok “Natipong SritongIn” tự quay và đăng tải nhiều đoạn video clip với lời lẽ thô tục, thách thức người xem, có lời lẽ đe dọa người bình luận nếu gặp ngoài đời. Chỉ rà soát ngẫu nhiên 5 video Cơ quan Công an xác định các đoạn video này đã thu hút hơn 1,45 triệu lượt xem, hàng nghìn lượt chia sẻ.

Bị can Nguyễn Thế Trường. (Ảnh: Công an cung cấp)

Làm việc với Cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Trường khai nhận đã cố ý đăng các video trên để tăng lượt xem, thu hút người theo dõi các buổi thi đấu trực tuyến trên TikTok nhằm kiếm tiền. Trong các buổi phát trực tiếp, người xem có thể tặng vật phẩm ảo và Trường đã nhận tiền từ nền tảng thông qua việc quy đổi các vật phẩm ảo này.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người quản lý tài khoản, người sáng tạo nội dung chấm dứt việc đăng tải, phát tán nội dung kích động, cổ xúy bạo lực để câu kéo người xem, nhận quà tặng hoặc thu lợi. Cơ quan Công an sẽ kiên quyết xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Công an Thành phố đề nghị người dân khi phát hiện video có dấu hiệu đe dọa, kích động bạo lực, hãy lưu đường dẫn, sử dụng chức năng báo cáo của nền tảng và cung cấp thông tin cho Cơ quan Công an nơi gần nhất.