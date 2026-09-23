Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán trái phép hoá đơn

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố các đối tượng mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế. Ảnh: CATPHCM

Từ cuối năm 2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng nhóm đối tượng đã lập và mua lại 326 công ty "ma", xuất bán trái phép hơn 178.000 hóa đơn giá trị gia tăng trên 17.600 doanh nghiệp trên toàn quốc với tổng doanh số gần 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng cho 17.612 doanh nghiệp

Thực hiện lệnh của Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tài nguyên và môi trường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ động nắm tình hình, rà soát các đối tượng, doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn và xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Qua đấu tranh chuyên án liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) xác định Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, cư trú tại phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh)là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.

Tháng 4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội "Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".

Đối tượng Lê Văn Hiền. Ảnh: CATPHCM

Ban chuyên án mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng, pháp nhân và doanh nghiệp có liên quan, xác định, từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập và mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty "ma" nhằm phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính.

Lê Văn Hiền tổ chức các đối tượng "chân rết" sử dụng số pháp nhân trên để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước.

Tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên hóa đơn là 18.328 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng là 1.585 tỷ đồng; tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng.

Các con số trên cho thấy quy mô đặc biệt lớn của đường dây, với số lượng rất lớn pháp nhân được thành lập, mua lại và sử dụng làm công cụ để phát hành, mua bán trái phép hóa đơn trong thời gian dài, liên quan hàng chục nghìn doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng, ngày 16/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) tiếp tục ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội "Trốn thuế".

Đồng thời, khởi tố thêm 25 bị can về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế" theo Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với toàn bộ 25 bị can vừa bị khởi tố.

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố tổng cộng 37 bị can liên quan đến vụ án. Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục huy động lực lượng, đẩy mạnh điều tra mở rộng vụ án; tập trung làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Cảnh báo doanh nghiệp không mua, bán, sử dụng hoá đơn "khống"

Qua vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Tuyệt đối không tham gia mua, bán, sử dụng hóa đơn "khống".

Các tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ; không thực hiện việc mua, bán, sử dụng hóa đơn không gắn với hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.

Các doanh nghiệp cần hoạt động đúng quy định pháp luật; chủ động rà soát, kiểm tra kỹ đối tác kinh doanh, tính pháp lý của hóa đơn đầu vào, tránh việc vô tình hoặc cố ý sử dụng hóa đơn được phát hành từ các công ty "ma", từ đó phát sinh nguy cơ bị xử lý về thuế hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định.

Đồng thời, khi phát hiện cá nhân, tổ chức có dấu hiệu thành lập doanh nghiệp không nhằm mục đích hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế; mua bán pháp nhân, chào bán hoặc mua bán hóa đơn bất thường, người dân và cộng đồng doanh nghiệp cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xác minh, ngăn chặn và xử lý.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế; góp phần bảo vệ nguồn thu ngân sách Nhà nước, bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh minh bạch, lành mạnh và đúng pháp luật.