Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố 11 bị can trong đường dây sản xuất phân bón giả

Các bị can tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau thời gian thu thập chứng cứ, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị xác định các đối tượng thành lập nhiều công ty: Công ty cổ phần Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty cổ phần Công nghệ Nông nghiệp Polaris, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Anfer Việt Nam rồi lợi dụng tư cách pháp nhân, chức năng hoạt động tổ chức nhập khẩu phân bón, sau đó tập kết tại kho ở khu công nghiệp Sóng Thần 1.

Các đối tượng tìm kiếm, liên hệ móc nối với doanh nghiệp đặt in các loại bao bì phân bón mang nhãn hiệu và thông tin xuất xứ có chỉ dẫn địa lý nước ngoài khác với thực tế hàng hóa nhập khẩu để tổ chức sang chiết, đóng bao thành hơn 20 loại phân bón có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài với giá trị cao hơn.

Các đối tượng thông qua hội nhóm, trang mạng xã hội để tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố phía nam và Tây Nguyên, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các đối tượng tổ chức hoạt động sản xuất khép kín, tinh vi, thuê nhiều kho hàng trong Khu công nghiệp, luôn đóng kín cửa, sử dụng người thân trong gia đình, người có mối quan hệ thân thiết để tham gia thực hiện để tránh bị lộ.

Sau quá trình tập trung lực lượng điều tra, xác minh, ngày 29/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan khi đang thực hiện hoạt động sản xuất phân bón giả.

Tiến hành khám xét khẩn cấp, các đơn vị chức năng đã tạm giữ 98.609 bao phân, tổng khối lượng 2.157 tấn (trong đó có 4.469 bao phân giả; các phương tiện sản xuất, vỏ bao bì phân bón giả)… Mở rộng điều tra, xác định: các đối tượng bắt đầu hoạt động sản xuất phân bón giả từ năm 2025 đến nay.

Hiện trường sản xuất phân bón giả của các đối tượng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại nhiều doanh nghiệp, đại lý, hộ kinh doanh và các cá nhân địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long đã mua phân bón giả của các Công ty trên và thu hồi số lượng lớn bao phân bón giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Số lượng phân bón giả sau khi được sang chiết, đóng gói chờ đi tiêu thụ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tội phạm liên quan sản xuất, buôn bán phân bón giả, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không tham gia giúp sức cho các đối tượng sản xuất, tiêu thụ phân bón giả để trục lợi.

Nâng cao cảnh giác trước những tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội quảng cáo buôn bán phân bón không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có chứng từ rõ ràng để liên hệ đặt mua, sử dụng gây thiệt hại về năng suất cây trồng. Đồng thời, phát hiện, chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan công an để xử lý.