Công an thành phố Hà Nội quyết liệt triển khai nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tiến độ các chỉ tiêu công tác năm 2026

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP và đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Công an các xã, phường, đồn.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đánh giá thực chất kết quả, nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu CATP đã trình bày báo cáo tóm tắt kết luận chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị giao ban Bộ tháng 10/2026; đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác của CATP trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu CATP trình bày tóm tắt nội dung kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và tình hình, kết quả công tác tháng 10/2026 của CATP.

Theo báo cáo, qua kiểm đếm, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác do Bộ Công an giao, trong 10 tháng đầu năm 2026, CATP cơ bản đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu. Kết quả này thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của các đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Trong tháng 10, CATP tiếp tục triển khai đồng bộ các mặt công tác, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố. Công tác tham mưu, tuyên truyền, xây dựng lực lượng, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, các nhiệm vụ còn chậm tiến độ và những vấn đề cần tập trung khắc phục.

Trên cơ sở đó, CATP xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2026, yêu cầu các đơn vị rà soát tiến độ, làm rõ trách nhiệm, đề ra giải pháp cụ thể, bảo đảm triển khai thực chất, hiệu quả.

Phát huy tinh thần chủ động, nâng cao chất lượng từng mặt công tác

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP, hội nghị đã dành thời gian nghe các đơn vị tham luận, tập trung phân tích những vấn đề dư luận quan tâm, kết quả phòng, chống tội phạm, quản lý địa bàn, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, công tác xây dựng lực lượng, hậu cần của CATP.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP điều hành phần tham luận tại Hội nghị.

Các đơn vị cũng báo cáo tiến độ thực hiện chỉ tiêu được giao; chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác chuyên môn; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Thành phố và các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Trên cơ sở đánh giá những khó khăn, vướng mắc, các đơn vị đề xuất giải pháp tháo gỡ, đồng thời cam kết tập trung nguồn lực, nâng cao trách nhiệm, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao trong năm 2026.

Đại diện chỉ huy các đơn vị phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Siết chặt kỷ luật, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương Phòng Tham mưu CATP đã chuẩn bị nội dung giao ban khoa học, đánh giá chi tiết kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kiểm đếm tiến độ công tác trong 10 tháng đầu năm và tháng 10/2026, qua đó chỉ rõ những đơn vị còn chậm tiến độ để tập trung chấn chỉnh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu kết luận, giao nhiệm vụ cho các đơn vị.

Đồng chí Giám đốc CATP khẳng định, thời gian qua, lực lượng Công an Thủ đô đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; phát huy hiệu quả công tác vận động Nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố. Đáng chú ý, tội phạm tiếp tục được kéo giảm 36,7% so với cùng kỳ năm 2025; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ được đặc biệt quan tâm. CATP cũng chủ động tham mưu Thành phố triển khai các nhiệm vụ quan trọng, nhất là hoạt động của Ban Chỉ đạo 57, đồng thời tổ chức hiệu quả nhiều chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật như “Tiết học Gen Z” mùa 2…

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, tập trung khắc phục các chỉ tiêu nhiệm vụ chưa bảo đảm tiến độ; bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm; làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Nhấn mạnh về các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp rà soát từng chỉ tiêu, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm thực hiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, không để công việc chậm trễ kéo dài. Việc đánh giá kết quả phải gắn với sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực chất và trách nhiệm của người đứng đầu.

Với tinh thần chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, CATP Hà Nội khẳng định quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu công tác năm 2026, tạo chuyển biến rõ nét trên từng lĩnh vực, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ Nhân dân và xây dựng Thủ đô an toàn, bình yên, phát triển bền vững.