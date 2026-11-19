Công an thành phố Hà Nội lan tỏa văn hóa ứng xử nhân văn
Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội”. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi với sự tham gia của 21 đội tuyển đại diện cho 21 cụm thi đua, Hội thi đã để lại nhiều dấu ấn trong đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục văn hóa ứng xử.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cong-an-thanh-pho-ha-noi-lan-toa-van-hoa-ung-xu-nhan-van-24626111915104038.htm