Công an thành phố Đồng Nai tham gia huấn luyện nâng cao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ với chuyên gia Nhật Bản

Lớp huấn luyện diễn ra từ ngày 22/10 đến ngày 31/10/2026 tại Cơ sở 2, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, địa chỉ số 163 Tả Thanh Oai, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng ứng phó với các tình huống sự cố, tai nạn phức tạp cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Trong chương trình huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ được các chuyên gia PCCC và CNCH Nhật Bản cùng đội ngũ giảng viên của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH truyền đạt những kiến thức chuyên sâu về công tác cứu nạn, cứu hộ; giới thiệu các đội hình triển khai lực lượng, phương pháp tổ chức chỉ huy, phối hợp xử lý tình huống và kỹ năng sử dụng các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

Đặc biệt, chương trình chú trọng hướng dẫn các phương pháp tiếp cận hiện trường, đánh giá nguy cơ, tổ chức triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ và xử lý các tình huống sự cố liên quan đến hóa chất. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao khả năng nhận diện các yếu tố nguy hiểm, lựa chọn phương án xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn cho người bị nạn và lực lượng trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Một số hình ảnh của buổi huấn luyện.

Thông qua sự hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm của các chuyên gia Nhật Bản, cán bộ, chiến sĩ có cơ hội tiếp cận những kiến thức, kỹ thuật và phương pháp cứu nạn, cứu hộ tiên tiến; đồng thời nâng cao tư duy xử lý tình huống, khả năng phối hợp giữa các lực lượng và kỹ năng vận hành, sử dụng hiệu quả phương tiện, thiết bị chuyên dụng trong thực tiễn công tác.

Việc tham gia lớp huấn luyện không chỉ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đồng Nai mà còn tạo điều kiện để học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm, phương pháp phù hợp vào thực tiễn công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương, nhất là trong xử lý các sự cố, tai nạn có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Bên cạnh ý nghĩa về chuyên môn, lớp huấn luyện còn là dịp tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Qua đó, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống sự cố, tai nạn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.