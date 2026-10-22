Công an thành phố Đồng Nai ra mắt Nhà truyền thống số

Sản phẩm do Phòng Công tác chính trị phối hợp với Công ty Mobifone Đồng Nai xây dựng, hoàn thiện. Qua đó sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thuận tiện tham quan, tìm hiểu truyền thống Công an Đồng Nai mọi lúc, mọi nơi trên môi trường số.

Các đại biểu xem không gian Nhà truyền thống số của Công an Đồng Nai. Ảnh: Đ.A

Theo Công an thành phố, Nhà truyền thống số được xây dựng nhằm số hóa hình ảnh, tư liệu, tài liệu và hiện vật, tái hiện quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Đồng Nai. Nhà truyền thống số không chỉ là không gian lưu giữ ký ức lịch sử mà còn góp phần đổi mới phương thức giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, ý chí và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ.

Tại buổi lễ, đại biểu được giới thiệu và trải nghiệm các tính năng nổi bật của sản phẩm. Người dùng có thể truy cập bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet thông qua mã QR, đường dẫn được cung cấp hoặc mục “Nhà truyền thống số” trên trang thông tin điện tử của Công an thành phố.

Không gian bên trong của Nhà truyền thống số. Ảnh: Đ.A

Giao diện cho phép di chuyển giữa các khu vực trưng bày, thay đổi góc nhìn, phóng to, thu nhỏ hình ảnh, tìm hiểu tài liệu, hiện vật và nghe thuyết minh tự động theo từng nội dung.

Trong đó, kho tư liệu sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung hình ảnh, tài liệu và hiện vật mới, giúp nội dung trưng bày ngày càng phong phú. Qua đó, Nhà truyền thống số mở rộng khả năng tiếp cận lịch sử, truyền thống của lực lượng, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian như hình thức tham quan trực tiếp.

Việc ra mắt Nhà truyền thống số đánh dấu bước chuyển trong ứng dụng công nghệ vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của Công an Đồng Nai, góp phần lan tỏa truyền thống vẻ vang của lực lượng, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống và xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.