Công an thành phố Đồng Nai điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố trao quyết định, tặng hoa cho các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: Đ.A

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Công an thành phố đã công bố các quyết định của Giám đốc Công an thành phố về công tác cán bộ. Theo đó, điều động, bổ nhiệm Thượng tá Võ Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp; điều động, bổ nhiệm có thời hạn Trung tá Phan Văn Sỹ, Đội trưởng Đội Đăng ký quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ.

Lãnh đạo Công an thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: Đ.A

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm; đồng thời ghi nhận quá trình công tác, rèn luyện và những nỗ lực của các đồng chí trên các lĩnh vực, vị trí công tác.

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu; nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đ.A

Thượng tá Võ Thanh Hải phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đ.A

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ, Thượng tá Võ Thanh Hải bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố; đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo và khẳng định sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể đơn vị, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an thành phố Đồng Nai trong giai đoạn mới.