Công an thành phố Đồng Nai: Chủ động xây dựng ‘lá chắn’ bảo vệ an ninh dữ liệu trong kỷ nguyên số

Điểm tựa quan trọng cho nhiệm vụ này chính là những định hướng chính sách mang tính đột phá từ dự thảo Luật An ninh dữ liệu đang được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng Nai quyết liệt chống tội phạm mạng để bảo vệ dữ liệu

Công an thành phố tổ chức diễn tập thực chiến đảm bảo an ninh mạng năm 2026. Ảnh: L.N

Thành phố Đồng Nai là địa bàn chiến lược có quy mô dân số lớn với không gian kiến tạo và phát triển năng động, cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp toàn thành phố đang đặt trọng tâm vào mục tiêu chuyển đổi số toàn diện. Cấp ủy, chính quyền thành phố đã và đang rất quyết liệt trong chỉ đạo cập nhật, đồng bộ các Cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành nhằm tạo ra nguồn dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, dùng chung”, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành và cắt giảm thủ tục hành chính.

Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với các đơn vị tổ chức Toạ đàm giao lưu KOL và các khách mời tại Lễ phát động chiến dịch “Không một mình” ngày 10-10-2026. Ảnh: L.N

Tuy nhiên, thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm cho thấy không gian mạng và tài nguyên dữ liệu đang đối mặt với áp lực lớn. Thiếu tá Nguyễn Văn Linh, Phó Đội trưởng Đội 4, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Đồng Nai cho biết: Tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Điều hành an ninh mạng (SOC) thành phố phát hiện và ngăn chặn hơn 89 ngàn sự kiện mã độc, đồng thời lực lượng an ninh mạng đã phối hợp xử lý 4 vụ tấn công mã hóa dữ liệu (Ransomware) tống tiền nhắm vào các cơ quan, doanh nghiệp. Trước tình hình đó, Công an thành phố với vai trò nòng cốt đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai nhiều giải pháp chiến lược.

Dự thảo Luật An ninh dữ liệu vừa được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. ảnh: L.N

Theo đó, Công an thành phố tham mưu kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của thành phố, đồng thời tổ chức nhiều đợt tập huấn chuyên sâu và diễn tập thực chiến quy mô lớn cho hàng trăm cán bộ chuyên trách về CNTT. Bên cạnh đó, Công an thành phố chủ động tham mưu UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, đánh giá an ninh an toàn cho hàng loạt hệ thống dữ liệu chuyên ngành, triển khai hiệu quả Nghị định số 331/2026/NĐ-CP về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin. Đến nay, Công an thành phố đã thẩm định, phê duyệt và đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp độ an toàn cho 231 hệ thống thông tin trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Công an thành phố phối hợp với các đơn vị, cơ quan đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền mang tính lan tỏa như: “Không một mình”, “Bình dân học vụ số” nhằm nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho người dân, đồng thời kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và lừa đảo xuyên quốc gia.

Dự thảo Luật An ninh dữ liệu: Cơ sở định hình và đồng bộ hóa thể chế mạng

Thượng tá Nguyễn Hải Dương, Phó Trưởng phòng An ninh mạng, Công an thành phố Đồng Nai phát biểu tại Lễ phát động chiến dịch "Không một mình". Ảnh: L.N

Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI (tháng 10-2026), Chính phủ trình Quốc hội xem xét dự án Luật An ninh dữ liệu (gồm 6 chương, 29 điều). Dự thảo luật này có những điểm mới, giải pháp mang tính đột phá được quy định chi tiết tại các chương và điều khoản cụ thể, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác quản lý nhà nước.

Tại Chương II của dự thảo quy định quản lý an ninh dữ liệu theo 5 cấp độ rủi ro, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính. Trong đó, các dữ liệu cấp độ thấp không phát sinh thủ tục phức tạp, giúp giảm tải tối đa gánh nặng hành chính cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng. Ngoài ra, dự thảo luật cũng đã quy định rõ ràng về chuyển dữ liệu xuyên biên giới.

Dự thảo Luật An ninh dữ liệu tạo hành lang pháp lý cho công tác bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu. Ảnh: L.N

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 14, luật chỉ nghiêm cấm chuyển ra nước ngoài đối với dữ liệu cấp độ 5 đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh quốc gia thuộc danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định. Đặc biệt, dự thảo không đặt ra nghĩa vụ cứng nhắc về lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam đối với mọi trường hợp, bảo đảm sự bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Lực lượng an ninh mạng Đồng Nai sẵn sàng triển khai thực hiện

Chia sẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự thảo Luật An ninh dữ liệu, định hướng công tác trọng tâm trong thời gian tới dưới góc độ lực lượng chuyên trách, Thượng tá Nguyễn Hải Dương, Phó Trưởng phòng An ninh mạng, Công an thành phố cho biết: Sự ra đời của Luật An ninh dữ liệu kết hợp cùng những hành lang pháp lý vững chắc từ Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 được kỳ vọng sẽ lấp đầy những khoảng trống pháp lý quan trọng, tạo ra một hành lang pháp lý đồng bộ và chuẩn mực để lực lượng an ninh mạng Công an thành phố tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, quản lý dữ liệu, đồng thời nâng cao trách nhiệm tuân thủ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đối với một địa phương năng động như thành phố Đồng Nai, nơi khối lượng giao dịch và lưu trữ dữ liệu số rất lớn, văn bản luật mới này cùng với quy định tối ưu hóa nguồn lực an ninh mạng sẽ là công cụ then chốt để lực lượng chuyên trách vừa đồng hành kiến tạo, khơi thông kinh tế số, vừa chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ, bảo vệ an toàn hệ thống dữ liệu ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Theo Thượng tá Nguyễn Hải Dương, Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò chủ công, chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai và thực thi hiệu quả hành lang pháp lý mới. Trọng tâm là hướng dẫn, kiểm tra định kỳ và quản lý nghiêm ngặt trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; chủ động đưa vào vận hành hiệu quả Trung tâm Điều hành an ninh mạng (SOC) hiện đại, triển khai giám sát 24/7 để kịp thời bóc gỡ mã độc, ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, đặc biệt là loại hình tấn công mã hóa tống tiền nhắm vào hạ tầng dữ liệu địa phương. Đồng thời sẽ chủ động tham mưu thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc “An toàn thông tin từ khâu thiết kế” theo đúng phân loại cấp độ rủi ro đối với 100% dự án công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu trên địa bàn.

Lực lượng An ninh mạng Công an thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng, cụ thể hóa các chương trình phổ biến kỹ năng số “để mỗi người dân thực sự trở thành một “tấm khiên” kiên cố, chủ động ngăn ngừa các thủ đoạn lừa đảo và tự bảo vệ tài nguyên dữ liệu cá nhân của chính mình trên không gian mạng.

Bảo đảm an ninh dữ liệu không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà chính là bảo vệ tài sản quốc gia, chủ quyền số và quyền lợi thiết thân của mỗi người dân. Với tinh thần chủ động, nhạy bén và quyết tâm cao, hệ thống chính trị và lực lượng Công an thành phố đang vững bước xây dựng một môi trường số với dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống” an toàn và dùng chung, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong kỷ nguyên số.