Để đảm bảo các hoạt động bay tại khu vực Sân bay Long Thành, cũng như cảnh báo đến người dân về việc sử dụng UAV trái phép, Công an thành phố thông tin, cảnh báo một số quy định về xử lý vi phạm hành chính và trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động sử dụng UAV, phương tiện bay siêu nhẹ.

Vi phạm có thể bị phạt đến 30 triệu đồng, tịch thu phương tiện

Theo Công an thành phố, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, ngày 30-10-2025 của Chính phủ, nhiều hành vi sử dụng UAV, phương tiện bay siêu nhẹ không đúng quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt khác nhau tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Công an thành phố cảnh báo các hành vi vi phạm và mức xử lý đối với các vi phạm liên quan đến sử dụng thiết bị bay không người lái. Ảnh: CACC

Cụ thể, hành vi thả diều, bóng bay hoặc đồ chơi có thể bay tại khu vực cấm, khu vực mục tiêu được bảo vệ bị phạt từ 2-3 triệu đồng. Sử dụng UAV, phương tiện bay siêu nhẹ chưa đăng ký, cấp phép hoặc điều khiển không đúng thời gian, địa điểm, khu vực, tọa độ và giới hạn cho phép cũng bị phạt từ 2-3 triệu đồng.

Đối với hành vi sử dụng phương tiện bay để treo cờ, biểu ngữ, thả truyền đơn, phát loa không đúng nội dung được cấp phép, mức phạt từ 4-6 triệu đồng. Hành vi quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ tại địa điểm, khu vực cấm liên quan đến quốc phòng, an ninh hoặc phóng, bắn, thả vật thể, chất có nguy cơ gây hại trái phép bị phạt từ 6-8 triệu đồng.

Khu vực cấm bay và hạn chế bay các thiết bị bay không người lái quanh khu vực Sân bay Long Thành. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, hành vi sử dụng UAV để quay phim, chụp ảnh từ trên không khi chưa được phép bị phạt từ 8-9 triệu đồng; hoạt động bay không đúng nội dung giấy phép bị phạt từ 9-12 triệu đồng; không chấp hành lệnh, hiệu lệnh của cơ quan quản lý, điều hành và giám sát hoạt động bay bị phạt từ 12-15 triệu đồng. Đặc biệt, hành vi thực hiện hoạt động bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, tùy hành vi vi phạm, người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện hoặc bị tước quyền sử dụng giấy phép bay từ 3-6 tháng theo quy định.

Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt tù lên đến 15 năm

Theo cơ quan công an, các hành vi vi phạm liên quan đến các hoạt động nói trên không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính, nếu các hành vi này gây cản trở hoạt động giao thông đường không, đe dọa hoặc gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chuyến bay khai trương ngày 19-12-2025 tại Sân bay Long Thành. Ảnh: H.B

Cụ thể, theo Điều 278 Bộ luật Hình sự về tội cản trở giao thông đường không, tùy tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 30-100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hơn, mức phạt tù có thể từ 3-10 năm; nếu làm chết từ 3 người trở lên, gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng hoặc thiệt hại tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên, mức phạt tù từ 7-15 năm.

Đặc biệt, ngay cả khi chưa xảy ra hậu quả, hành vi cản trở giao thông đường không nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời cũng có thể bị xử lý hình sự, với mức phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Lực lượng công an kiểm tra an ninh, an toàn, công tác phòng cháy chữa cháy tại khu vực Sân bay Long Thành. Ảnh: Lê Duy

Trường hợp sử dụng UAV để thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm khác, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo tội danh tương ứng.

Chung tay thực hiện thông điệp “5 không”, bảo đảm an toàn hàng không

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn hàng không, nhất là tại khu vực Sân bay Long Thành và các địa bàn lân cận, Công an thành phố đề nghị người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện thông điệp “5 không”:

Không tự ý điều khiển UAV, drone, flycam trong khu vực cấm bay, hạn chế bay của cảng hàng không.

Không cho mượn, cho thuê, hỗ trợ địa điểm, nguồn điện hoặc phương tiện để người khác thực hiện hoạt động bay trái phép.

Không thả diều, đèn trời; sử dụng đèn chiếu tia laser, đèn chiếu sáng công suất lớn; đốt pháo hoa, rơm rạ, phụ phẩm cây trồng tại khu vực được cảnh báo.

Không quay phim, chụp ảnh từ trên không khi chưa được phép; không điều khiển phương tiện bay sai tọa độ, độ cao, thời gian hoặc mục đích được cấp phép.

Không che giấu, xóa dữ liệu, di chuyển tang vật hoặc có hành vi cản trở lực lượng chức năng khi phát hiện, xử lý vi phạm.

Mỗi người dân cần nhận thức rõ: Một hành vi điều khiển UAV trái phép dù xuất phát từ mục đích cá nhân, giải trí hay thiếu hiểu biết pháp luật đều có thể gây ra những hậu quả khó lường đối với an toàn hàng không.

Người dân phải chủ động tìm hiểu, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện hành vi vi phạm chính là hành động thiết thực góp phần bảo vệ an toàn cho mỗi chuyến bay, tính mạng, tài sản của nhân dân, chung tay để Sân bay Long Thành hoạt động an toàn, ổn định ngay từ những chuyến bay đầu tiên.