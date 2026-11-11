Công an thành phố Đà Nẵng huy động hơn 2.100 cán bộ, chiến sĩ ứng phó mưa lớn

Cán bộ, chiến sĩ túc trực tại điểm cảnh báo nguy hiểm do ảnh hưởng mưa lớn. Ảnh minh họa: Công an thành phố Đà Nẵng

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức ứng trực 24/24 giờ nhằm chủ động ứng phó trước ảnh hưởng của mưa lũ.

Lực lượng công an đã kiểm tra 796 vị trí có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Qua đó, ghi nhận 27 điểm sạt lở, 54 điểm cây đổ và 2 khu vực bị cô lập tại xã Trà Giáp và xã Tây Giang.

Tại xã Nam Trà My, lực lượng Công an xã chủ động cắm biển cảnh báo, lập chốt chặn và điều tiết giao thông tại 7 điểm sạt lở phức tạp nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Cùng với công tác chốt chặn, công an các địa phương khẩn trương phối hợp sơ tán người dân ra khỏi những vị trí nguy hiểm tại các xã: Trà Leng, Nam Trà My, Phước Thành và Trà Vân.

Trước diễn biến thời tiết còn nhiều phức tạp, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm lực lượng ứng trực, rà soát các điểm có nguy cơ cao.

Lực lượng chức năng kiên quyết không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, đặt mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.