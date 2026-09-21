Công an thành phố Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm triển khai Dự án Trung tâm điều hành, giám sát ANTT với Công an tỉnh Tây Ninh

Buổi làm việc do Thượng tá Nguyễn Kim Trung, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng và Đại tá Phạm Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đồng chủ trì.

Thượng tá Nguyễn Kim Trung, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Kim Trung chào mừng đoàn Công an Tây Ninh đồng thời báo cáo khái quát quá trình triển khai Dự án "Hiện đại hóa trung tâm chỉ huy kết hợp hệ thống camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự giao thông và các phần mềm quản lý thông minh - giai đoạn 1". Dự án đã trải qua các giai đoạn từ báo cáo chủ trương đầu tư (2021 – 9/2023), phê duyệt chủ trương đầu tư (9/2023 – 7/2024), đến lập phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế chi tiết (7/2024 – 12/2024) và hiện đang trong giai đoạn thực hiện (12/2024 đến nay).

Đến nay, dự án của CATP Đà Nẵng đã đạt 97% khối lượng công việc. Dự án xây dựng tuyến cáp quang chuyên dùng dài hơn 350km phủ rộng khắp các phường, xã, kết nối dữ liệu từ hệ thống camera thu phóng cao, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nhận diện khuôn mặt, biển số xe và phân tích hành vi vi phạm giao thông, an ninh trật tự. Hệ thống lưu trữ tập trung dung lượng lên tới 1.800 TB, đảm bảo lưu trữ dữ liệu an toàn. Bên cạnh đó, CATP Đà Nẵng cũng đang khai thác hiệu quả hơn 24.000 camera xã hội hóa từ các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đại tá Phạm Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố Đà Nẵng cũng thông tin thêm: Hiện CATP tiếp tục được UBND thành phố giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Giai đoạn 2 (2026 – 2030) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng, nhằm mở rộng kết nối thêm hơn 1.600 camera tại các khu vực giáp ranh, cảng biển, khu kinh tế và ứng dụng AI toàn diện.

Chia sẻ với Công an tỉnh Tây Ninh, đại diện CATP Đà Nẵng cũng nhấn mạnh các bài học kinh nghiệm cốt lõi rút ra từ thực tế triển khai dự án.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác Công an tỉnh Tây Ninh đã trực tiếp tham quan Trung tâm chỉ huy, khảo sát thực tế hệ thống camera giám sát điều hành an ninh trật tự hiện đại của CATP Đà Nẵng.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố dự buổi làm việc

Phát biểu tại buổi trao đổi, Đại tá Phạm Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô, tính hiện đại và tính hiệu quả vượt trội mà mô hình Trung tâm giám sát điều hành của CATP Đà Nẵng đạt được. Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Phạm Thanh Tùng gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc cùng các đơn vị nghiệp vụ của CATP Đà Nẵng đã đón tiếp chu đáo và cởi mở chia sẻ những bài học kinh nghiệm vô cùng thực tế, sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh dự buổi làm việc

Lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh: Những thông tin, giải pháp kỹ thuật và bài học kinh nghiệm trong công tác tham mưu, thẩm định, triển khai hạ tầng cáp quang, xử lý sự cố cũng như công tác bảo mật an toàn thông tin mà CATP Đà Nẵng chia sẻ là nguồn tư liệu thực tiễn vô cùng quý báu. Đây sẽ là cơ sở quan trọng giúp Công an tỉnh Tây Ninh chủ động rút ngắn thời gian, né tránh các vướng mắc phát sinh, từ đó tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh trong việc hoàn thiện đề án, tiến tới xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm giám sát điều hành an ninh trật tự thông minh của tỉnh trong thời gian sớm nhất, đáp ứng tốt yêu cầu chuyển đổi số và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Công Hạnh