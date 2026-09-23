Công an thành phố Cần Thơ ứng dụng AI, nâng hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh tội phạm

Camera AI - thêm “mắt thần” phòng, chống tội phạm

Một trong những kết quả nổi bật trong quá trình ứng dụng khoa học, công nghệ của Công an thành phố Cần Thơ là việc khai thác hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông tích hợp AI. Công nghệ này giúp lực lượng Công an nhanh chóng phát hiện, xác minh và xử lý các vụ việc, qua đó nâng cao tính khách quan, chính xác trong công tác nghiệp vụ.

Công nghệ số đang ngày càng trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực cho công tác nghiệp vụ của ngành công an. Ảnh: Công an TP. Cần Thơ cung cấp

Hiện hệ thống camera giám sát của Công an thành phố đã được tích hợp 5 phần mềm AI, với nhiều chức năng như: nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số phương tiện, phân tích lịch trình di chuyển của người điều khiển và phát hiện hành vi vi phạm liên tục 24/24h. Hệ thống đang trở thành “trinh sát điện tử” hỗ trợ lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm; đồng thời là “mắt thần” phục vụ lực lượng Cảnh sát giao thông trong giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm.

Nếu trước đây hoạt động bảo đảm an ninh trật tự phụ thuộc đáng kể vào lực lượng tuần tra, kiểm soát trực tiếp, thì nay dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera cho phép theo dõi liên tục tại các tuyến đường và địa bàn trọng điểm. Công nghệ có khả năng nhận diện đặc điểm khuôn mặt, theo dõi hành trình di chuyển của đối tượng theo thời gian thực và lưu trữ dữ liệu hình ảnh trong thời gian 18 tháng. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ truy vết, xác minh, làm rõ vụ việc sau khi xảy ra cũng như hỗ trợ quá trình điều tra, xử lý tội phạm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, hệ thống đã hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố xác minh, truy vết lịch trình di chuyển của đối tượng và phương tiện gần 150 trường hợp. Trong đó có 25 vụ cướp, cướp giật tài sản; 12 vụ trộm cắp tài sản; 12 vụ gây rối trật tự công cộng; hỗ trợ tra cứu 45 biển số xe, nhận diện 25 trường hợp bằng khuôn mặt và thực hiện giám sát 15 phương tiện theo yêu cầu...

Những con số này cho thấy dữ liệu và công nghệ đang ngày càng trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực cho công tác nghiệp vụ, giúp rút ngắn thời gian xác minh, truy xét, tăng tính khách quan, chính xác trong quá trình xử lý vụ việc.

Xây dựng văn hóa giao thông từ dữ liệu số

Không chỉ phục vụ phòng, chống tội phạm, hệ thống camera tích hợp AI còn phát huy hiệu quả trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Công nghệ cho phép tự động ghi nhận nhiều hành vi vi phạm như: chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi sai làn đường, không tuân thủ vạch kẻ đường... ở nhiều thời điểm...

Hệ thống camera giúp phân tích lịch trình di chuyển của người điều khiển và phát hiện hành vi vi phạm liên tục 24/24h. Ảnh: Công an TP. Cần Thơ cung cấp

Từ đầu năm đến nay, hệ thống đã ghi nhận 61.975 trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Sau quá trình kiểm duyệt, lực lượng CSGT Công an thành phố xác định 38.508 trường hợp vi phạm. Tất cả các trường hợp này được tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc ứng dụng giám sát điện tử trong xử lý vi phạm không chỉ giúp giảm sự phụ thuộc vào tuần tra trực tiếp, mà còn góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch và khách quan. Quan trọng hơn, dữ liệu được ghi nhận từ hệ thống giúp người tham gia giao thông nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, từng bước hình thành văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn thành phố.

Từ thực tiễn triển khai có thể thấy, ứng dụng AI trong công tác Công an là bước chuyển trong phương thức quản lý, từ dựa nhiều vào lực lượng và phương thức truyền thống sang khai thác dữ liệu, công nghệ để nâng cao năng lực dự báo, giám sát và xử lý tình huống.

Tháo gỡ điểm nghẽn, hướng tới lực lượng Công an hiện đại

Việc đưa hệ thống camera giám sát tích hợp AI vào thực tiễn là một bước cụ thể của Công an thành phố Cần Thơ trong hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW. Qua đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từng bước trở thành động lực nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phục vụ người dân tốt hơn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn không ít khó khăn: cơ sở dữ liệu ở một số lĩnh vực còn thiếu, chưa đồng bộ; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương chưa thực sự thông suốt. Đặc biệt, sau hợp nhất, việc rà soát, tích hợp hạ tầng và dữ liệu đặt ra nhiều yêu cầu mới do trang thiết bị tại một số đơn vị còn thiếu hoặc xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động thường xuyên, liên tục. Trong khi đó, nguồn nhân lực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là nhân lực chuyên trách ở cơ sở, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa cho rằng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lực lượng Công an là nhiệm vụ chính trị cấp bách, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng công việc và giải phóng sức lao động. Quá trình này cần được triển khai song song với bảo đảm an ninh, an toàn trên môi trường điện tử và không gian mạng.

Thời gian tới, Công an thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông; mở rộng ứng dụng AI trong quản lý, chỉ huy, điều hành; xây dựng lực lượng Công an chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ an toàn, văn minh và phát triển.