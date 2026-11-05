Công an thành phố Bắc Ninh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt II năm 2026

Năm 2026 chương trình có chủ để “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” với thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”. Đây là hoạt động thường niên của Công an thành phố nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của người chiến sĩ công an nhân dân với đồng chí, đồng đội và cộng đồng.

Cán bộ Công an thành phố tham gia hiến máu tại chương trình.

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Công an thành phố tích cực kêu gọi, vận động cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia. Qua đó thu hút khoảng 1,2 nghìn lượt cá nhân hiến hơn 1,1 nghìn đơn vị máu, đạt 178% chỉ tiêu đề ra.

Ngoài ra, Công an thành phố có hơn 400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tại các bệnh viện, cơ sở y tế và điểm tiếp nhận máu ngoài chương trình. Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống tiếp tục được duy trì, sẵn sàng hỗ trợ các cơ sở y tế khi có yêu cầu cấp cứu, điều trị. Qua phong trào, xuất hiện nhiều cá nhân tích cực tham gia hiến máu, tiêu biểu là Thiếu tá Trần Văn Quảng, cán bộ Công an xã Đông Phú với 33 lần hiến máu...

Tham gia chương trình sáng 5/11 có khoảng 700 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại các địa phương trên địa bàn thành phố. Các đơn vị có nhiều cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia hiến máu như các phòng: Cảnh sát cơ động; Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Kỹ thuật hình sự và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở…

Phong trào ghi nhận sự tham gia tích cực của nhiều cán bộ, chiến sĩ, trong đó có những người giữ cương vị lãnh đạo, chỉ huy như: Thượng tá Phùng Thế Sơn, Phó trưởng Phòng An ninh mạng; Thượng tá Hà Đức Thân và Thượng tá Nguyễn Văn Tuyến (cùng Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự); đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Chi đoàn Công an xã Tam Tiến...góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng trong lực lượng Công an thành phố.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố khám sức khỏe trước khi hiến máu.

Tại chương trình, các tình nguyện viên đã hiến 596 đơn vị máu. Toàn bộ số máu thu được tại chương trình sẽ được Ban tổ chức chuyển về Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để kịp thời cứu chữa người bệnh.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhất là đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế, bệnh viện tổ chức hiệu quả các đợt hiến máu tình nguyện, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân.