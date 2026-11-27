Đối tượng truy nã quốc tế là Trần Đức Thọ, sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Đa Hội, phường Phù Khê, thành phố Bắc Ninh. Trước đó, Thọ bị kết án về các tội danh: Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn và sử dụng giấy tờ có giá giả. Năm 2018, Cơ quan thi hành án hình sự thành phố Bắc Ninh đã ban hành Quyết định thi hành án đối với Trần Đức Thọ, tuy nhiên đối tượng đã trốn khỏi địa phương trong thời gian được tại ngoại.

Quyết định truy nã quốc tế đối tượng Trần Đức Thọ.

Ngày 18/5/2018, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Bắc Ninh đã ra Quyết định truy nã đối với Thọ. Quá trình tổ chức xác minh, truy tìm, đến ngày 17/3/2023, cơ quan chức năng xác định Trần Đức Thọ đã trốn ra nước ngoài. Do vậy, Văn phòng INTERPOL, Bộ Công an đã triển khai các thủ tục và ra quyết định truy nã quốc tế đối với đối tượng này; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng các nước xác minh, truy bắt.

Sau 8 năm lẩn trốn tại nhiều quốc gia, ngày 30/6/2026, cơ quan chức năng của nước Cộng hòa Kyrgyzstan đã bắt giữ đối tượng Trần Đức Thọ khi đang làm thủ tục nhập cảnh vào Kyrgyzstan để tiếp tục lẩn trốn.

Với sự phối hợp hiệu quả của các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an và cơ quan chức năng nước Cộng hòa Kyrgyzstan, quá trình tiếp nhận, dẫn giải đối tượng Trần Đức Thọ về Việt Nam được thực hiện chặt chẽ, an toàn, đúng quy định pháp luật. Hiện Công an thành phố Bắc Ninh đang hoàn tất các thủ tục để đưa đối tượng đi chấp hành án theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng nước Cộng hòa Kyrgyzstan bàn giao đối tượng truy nã quốc tế Trần Đức Thọ (đánh dấu X) cho tổ công tác Công an thành phố Bắc Ninh.

Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an thành phố Bắc Ninh dẫn độ đối tượng truy nã quốc tế Trần Đức Thọ (đánh dấu X) từ Kyrgyzstan về Việt Nam.

Kết quả này thể hiện tinh thần quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp – Công an thành phố Bắc Ninh trong công tác truy bắt các đối tượng truy nã, nhất là những đối tượng lợi dụng địa bàn nước ngoài để lẩn trốn, trốn tránh việc chấp hành bản án.

Thời gian tới, Công an thành phố Bắc Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự; tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng trong công tác xác minh, truy bắt đối tượng truy nã, đặc biệt là các đối tượng trốn ra nước ngoài, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.