Công an Thanh Khê, Hà Nha, Hòa Tiến triển khai đợt cao điểm 90 ngày đêm phát triển công dân số

Các Tổ công nghệ số cộng đồng ký cam kết thực hiện đợt cao điểm.

Mục tiêu nhắm đến của đợt cao điểm này là phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2; 100% công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 xác nhận, tích hợp thông tin và tích hợp đầy đủ 5 loại giấy tờ cơ bản theo quy định. Phấn đấu tối thiểu 50% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc danh mục được áp dụng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí.

Trong suốt thời gian diễn ra đợt cao điểm, các đơn vị sẽ phối hợp các Tổ Công nghệ số cộng đồng khu dân cư đồng loạt ra quân với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, hướng dẫn từng giấy tờ”; tăng cường thu nhận hồ sơ ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và trực tiếp đến nhà hỗ trợ công dân yếu thế, người cao tuổi, người khuyết tật.