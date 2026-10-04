Công an Thanh Hóa xây dựng 'lá chắn' từ cơ sở

Chủ động nhận diện thông tin trên không gian mạng

Không gian mạng ngày càng trở thành môi trường quan trọng trong trao đổi thông tin, tiếp nhận tri thức, kết nối cộng đồng và tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội. Cùng với những tiện ích mang lại, sự lan truyền nhanh chóng của thông tin cũng đặt ra nhiều vấn đề về an toàn dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân, kiểm chứng nguồn tin và trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội.

Đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đòi hỏi phải có phương thức triển khai phù hợp với môi trường truyền thông số. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính sách, công tác này còn gắn với khả năng nhận diện thông tin sai lệch, kiểm chứng nội dung, cung cấp thông tin chính xác và nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia không gian mạng.

Ngày 10/7/2026, Công an xã Hoằng Hóa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Thực tiễn cho thấy, một thông tin chưa được kiểm chứng nếu được chia sẻ rộng rãi có thể gây hiểu nhầm, tạo ra những cách nhìn không đầy đủ về một sự việc, hiện tượng. Đáng chú ý, việc cắt ghép hình ảnh, sử dụng thông tin ngoài ngữ cảnh hoặc giả mạo nguồn tin có thể khiến người tiếp nhận gặp khó khăn trong việc xác định tính xác thực của nội dung.

Trong bối cảnh đó, việc trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng internet an toàn, nhận diện và kiểm chứng thông tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân có ý nghĩa thiết thực. Đây cũng là một trong những nội dung được Công an tỉnh Thanh Hóa chú trọng triển khai từ cơ sở.

Một hoạt động đáng chú ý là Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng do Công an xã Hoằng Hóa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh tổ chức ngày 10/7/2026.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ), cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng Công an xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể và bí thư các chi bộ trên địa bàn.

Việc lựa chọn đối tượng tham gia tương đối rộng cho thấy yêu cầu phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và tổ chức ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh thông tin. Bởi trên thực tế, cán bộ, công chức, viên chức không chỉ tiếp nhận thông tin phục vụ công việc mà còn thường xuyên xử lý, trao đổi, lưu trữ dữ liệu và sử dụng các nền tảng số trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tại hội nghị, báo cáo viên Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phổ biến những quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; hướng dẫn quy trình quản lý, sử dụng, lưu trữ, sao chụp, truyền nhận và trao đổi thông tin có nội dung bí mật Nhà nước. Đồng thời, phân tích những nguy cơ mất an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình sử dụng thiết bị điện tử, phần mềm và các nền tảng số.

Đối với nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các đại biểu được cập nhật những nội dung cốt lõi, nhận diện các phương thức, thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc. Báo cáo viên cũng hướng dẫn kỹ năng nhận biết, kiểm chứng, xử lý thông tin; phương pháp tuyên truyền, cung cấp thông tin và tham gia đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội.

Đáng chú ý, hội nghị không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà còn dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Qua đó, những tình huống phát sinh liên quan đến bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh mạng và công tác thông tin được đặt ra để cùng phân tích, giải đáp.

Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, hoạt động tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời góp phần phòng ngừa nguy cơ làm lộ, mất bí mật Nhà nước và xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Từ hoạt động tại Công an xã Hoằng Hóa có thể thấy, việc đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến từng cơ quan, đơn vị, chi bộ và đội ngũ cán bộ ở cơ sở là một hướng triển khai gắn với yêu cầu thực tiễn. Khi mỗi cán bộ được trang bị kiến thức cần thiết, việc tiếp nhận, xử lý và chia sẻ thông tin sẽ có thêm cơ sở để bảo đảm tính chính xác, thận trọng và đúng quy định.

Nâng cao trách nhiệm, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà còn liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan quản lý, tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên và mỗi người sử dụng internet.

Trong môi trường truyền thông số, thông tin chính thống cần được cung cấp kịp thời, rõ ràng, dễ tiếp cận. Những vấn đề người dân quan tâm cần được giải đáp trên cơ sở dữ liệu xác thực, quy định pháp luật và thực tiễn triển khai. Đây là yếu tố quan trọng góp phần hạn chế tình trạng thiếu thông tin, hiểu sai bản chất sự việc hoặc tiếp nhận những nội dung chưa được kiểm chứng.

Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, yêu cầu đặt ra trước hết là nêu cao trách nhiệm trong phát ngôn, cung cấp và chia sẻ thông tin. Mỗi cá nhân cần có thói quen kiểm tra nguồn đăng tải, đối chiếu nội dung với các cơ quan báo chí, cổng thông tin chính thức trước khi chia sẻ; đồng thời thận trọng với những thông tin giật gân, nội dung bị cắt ghép hoặc những lời kêu gọi lan truyền chưa rõ nguồn gốc.

Cùng với đó, việc bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo đảm an toàn thông tin cần được thực hiện nghiêm túc trong quá trình chuyển đổi số. Một sơ suất trong sử dụng thiết bị, tài khoản, phần mềm hoặc chia sẻ tài liệu không đúng quy định có thể dẫn đến nguy cơ lộ lọt dữ liệu. Vì vậy, nâng cao nhận thức về an ninh mạng cần được xem là nội dung thường xuyên trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Tại Thanh Hóa, bên cạnh hoạt động tập huấn ở cơ sở, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho lực lượng trẻ về trách nhiệm khi tham gia môi trường số cũng là một hướng triển khai đáng quan tâm.

Ban Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức Diễn đàn Thanh niên với công tác đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Cụ thể như ngày 11/3/2026, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức diễn đàn “Thanh niên với công tác đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc trên không gian mạng”, thu hút gần 300 sinh viên tham gia.

Tại diễn đàn, các nội dung được trao đổi tập trung vào kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, lựa chọn nguồn tin chính thống, ứng xử văn hóa và sử dụng mạng xã hội an toàn. Việc hướng đến đối tượng thanh niên, sinh viên có ý nghĩa thiết thực bởi đây là nhóm thường xuyên sử dụng các nền tảng số trong học tập, giao tiếp và tiếp cận thông tin.

Thông qua các hoạt động trao đổi, phổ biến kiến thức, người tham gia có thêm cơ hội nhận diện những rủi ro thường gặp trên môi trường mạng, hiểu rõ hơn trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, bình luận và chia sẻ nội dung. Đặc biệt, kỹ năng kiểm chứng thông tin là yếu tố cần thiết để hạn chế việc vô tình tiếp tay cho những nội dung sai lệch.

Từ hoạt động tập huấn tại Công an xã Hoằng Hóa đến diễn đàn dành cho thanh niên, có thể nhận thấy công tác tuyên truyền của Công an tỉnh Thanh Hóa đang được triển khai theo nhiều nhóm đối tượng, gắn với đặc điểm và nhu cầu tiếp nhận thông tin của từng nhóm. Nếu hoạt động tại cơ sở chú trọng trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong bảo vệ bí mật Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị, thì hoạt động dành cho thanh niên hướng nhiều hơn đến kỹ năng tiếp nhận, đánh giá và ứng xử trên không gian mạng.

Tuy nhiên, để những hoạt động này phát huy hiệu quả lâu dài, việc tập huấn cần gắn với thực hành, tình huống cụ thể và được duy trì thường xuyên. Những quy định, phương thức và công cụ trên môi trường số luôn thay đổi, vì vậy kiến thức được trang bị cần được cập nhật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Một trong những yêu cầu quan trọng là phân biệt rõ thông tin sai sự thật với ý kiến phản biện, góp ý có căn cứ. Việc tiếp nhận các ý kiến khác nhau, đối thoại trên tinh thần xây dựng, cung cấp dữ liệu xác thực và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cũng là cách góp phần củng cố niềm tin của người dân. Công tác đấu tranh với thông tin sai lệch cần dựa trên chứng cứ, quy định pháp luật và phương thức phù hợp, tránh quy chụp hoặc gây hiểu nhầm đối với những ý kiến trao đổi chính đáng.

Đối với báo chí, truyền thông chính thống, yêu cầu đặt ra là tiếp tục phát huy vai trò cung cấp thông tin khách quan, chính xác, có kiểm chứng; kịp thời phản ánh những kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, đồng thời thông tin đầy đủ về những khó khăn, vướng mắc và vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội. Chất lượng thông tin, tính minh bạch và trách nhiệm của người làm báo là những yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng tiếp cận của công chúng với nguồn tin đáng tin cậy.

Ban Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đoàn Thanh niên các Trường: Cao đẳng Y tế Thanh Hoá, Đại học Hồng Đức và Đoàn Thanh niên phường Hạc Thành tổ chức Diễn đàn Thanh niên với công tác đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc trên không gian mạng cho gần 300 sinh viên Trường Đại học Hồng Đức và Cao đẳng Y tế Thanh Hoá.

Với Công an tỉnh Thanh Hóa, việc triển khai các hoạt động tập huấn, tuyên truyền từ cấp cơ sở góp phần cụ thể hóa yêu cầu bảo đảm an ninh thông tin trong tình hình mới. Từ những buổi tập huấn chuyên đề đến diễn đàn dành cho thanh niên, các hoạt động đều hướng tới việc nâng cao nhận thức và kỹ năng của người tham gia môi trường số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, xây dựng môi trường thông tin an toàn, lành mạnh đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, báo chí và cộng đồng. Khi mỗi người có ý thức kiểm chứng thông tin, tôn trọng pháp luật, thực hiện trách nhiệm trong phát ngôn và chia sẻ nội dung, những rủi ro trên không gian mạng sẽ có thêm điều kiện được phòng ngừa, hạn chế.Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vì vậy không chỉ được nhìn nhận qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn mà còn cần được cụ thể hóa bằng chất lượng thông tin, hiệu quả quản lý, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của từng cá nhân. Đây cũng là cơ sở để xây dựng môi trường thông tin minh bạch, an toàn, góp phần giữ vững ổn định xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.