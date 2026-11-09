Công an Thanh Hóa triển khai phương án ứng phó mưa lũ

Hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Từ tối 8/11 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 100mm, một số nơi trên 100mm, tập trung tại khu vực miền núi phía Tây và Tây Nam của tỉnh.

Mưa lớn làm cầu Bái Sim nằm trên đường Nghi Sơn-Bãi Trành bị hư hỏng nặng (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Lực lượng chức năng chốt chặn hai bên đầu cầu (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương rà soát lực lượng, phương tiện, trang thiết bị; chủ động triển khai phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Theo phân công, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng, trong đó có xuồng máy, mô tô nước, bố trí tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ. Phòng Hậu cần chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, phương tiện, lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra các tuyến đường, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét; chủ động phân luồng, điều tiết giao thông, phối hợp cắm biển cảnh báo và ngăn người, phương tiện đi qua các ngầm tràn, khu vực nguy hiểm.

Công an xã Hợp Tiến hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Các phòng chức năng phối hợp kiểm tra an ninh, an toàn hồ đập, đê điều, theo dõi tình hình xả lũ; chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn các cơ sở giam giữ, cơ sở cai nghiện và hỗ trợ địa bàn khi có yêu cầu.

Công an xã, phường được giao nhiệm vụ trực tiếp bám địa bàn, rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, nhất là những điểm từng xảy ra sụt lún, sạt lở; thống kê số hộ, số nhân khẩu cần sơ tán để chủ động phương án di dời.

Công an xã Bát Mọt chủ động rà soát các điểm nguy cơ mất an toàn do mưa lũ (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Khi có nguy cơ mất an toàn, lực lượng Công an phối hợp chính quyền địa phương tổ chức sơ tán người dân, di chuyển tài sản, hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho các hộ bị ảnh hưởng. Tại các tuyến đường, ngầm tràn bị ngập, lực lượng chức năng bố trí trực 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo, kiên quyết ngăn người dân qua lại khu vực nguy hiểm.