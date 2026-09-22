Công an Thanh Hóa tìm bị hại vụ bán sâm Ngọc Linh giả

Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra năm 2026 tại Thanh Hóa và một số địa phương liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 805/QĐ-CSKT-Đ4 ngày 25.8.2026.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định bị can Lê Thị Thanh Hằng (34 tuổi, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Thanh Hậu (28 tuổi, trú tại xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa) sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội TikTok, Facebook để quảng cáo, tư vấn và kinh doanh các sản phẩm từ sâm.

Trong đó có các tài khoản mang tên “HẰNG LÊ Sâm Ngọc Linh”, “Hằng lép2”, “Thanh hậu sâm ngọc linh” cùng một số tài khoản khác.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Hằng và Hậu đặt mua sâm có hình thái tương đồng với sâm Lai Châu. Sau đó, các bị can quảng cáo, tư vấn và cam kết với khách hàng đây là sâm Ngọc Linh có nguồn gốc từ Kon Tum để bán nhằm thu lợi.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo tìm những người đã mua sâm và các sản phẩm từ sâm của Lê Thị Thanh Hằng, Lê Thanh Hậu thông qua các tài khoản mạng xã hội do các bị can sử dụng.

Đối tượng Lê Thị Thanh Hằng. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những cá nhân đã mua sản phẩm, có liên quan đến vụ án chủ động liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.

Thời gian tiếp nhận thông tin từ ngày 16.9 đến ngày 30.9.2026.

Người liên quan có thể đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tại số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa hoặc liên hệ điều tra viên Lê Xuân Quỳnh qua số điện thoại 0949.435.689.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cá nhân là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết để phục vụ quá trình điều tra, giải quyết vụ án theo quy định.

Cơ quan công an cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thông tin rộng rãi để những người từng mua sâm, sâm ngâm rượu, sâm ngâm mật ong của Lê Thị Thanh Hằng và Lê Thanh Hậu biết, chủ động liên hệ cơ quan điều tra.