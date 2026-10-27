Công an Thanh Hóa thông tin vụ 2 người đàn ông cầm hung khí cố thủ trên nóc nhà

Đối tượng Bùi Văn Quyền (áo xanh) và Nguyễn Văn Cường (áo trắng).

Chiều 27/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hai người đàn ông cầm hung khí cố thủ trên nóc nhà vào trưa ngày 26/10 là Nguyễn Đình Cường (33 tuổi) và Bùi Văn Quyền (32 tuổi, cùng trú TP Hải Phòng). Đây là 2 bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Công an TP Hải Phòng đang thụ lý điều tra.

Trước đó, sáng 26/10, tiếp nhận đề nghị phối hợp xác minh của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai lực lượng truy tìm Cường và Quyền. Qua xác minh, công an phát hiện 2 người này đang lẩn trốn tại căn nhà 2 tầng ở thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa. Căn nhà này do Lang Thị My (22 tuổi, trú thôn Thuận Hòa, xã Thạch Lập, tỉnh Thanh Hóa) thuê để ở từ giữa tháng 10/2026 và đã có đăng ký cư trú theo quy định.

Khoảng 12h15 cùng ngày, khi lực lượng công an đến làm việc, Cường và Quyền đang trốn trên tầng 2 đã trèo lên mái tầng thượng để lẩn tránh. Bị phát hiện, cả 2 không chấp hành yêu cầu xuống làm việc mà sử dụng bình xịt hơi cay, kiếm, mảnh kính và gạch vụn chống trả lực lượng chức năng, cố thủ trên cao.

Trước tình hình phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, Công an xã Hà Long cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức bao vây, phong tỏa khu vực.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, các lực lượng kiên trì vận động, thuyết phục hai thanh niên bỏ vũ khí.

Trong quá trình vây ráp, Cường và Quyền có biểu hiện tâm lý bất thường, nhiều lần la hét, đe dọa tự sát. Trước tình huống căng thẳng, lực lượng công an vừa triển khai phương án bảo đảm an toàn, vừa kiên trì vận động. Đến hơn 21h cùng ngày, sau 9 giờ đấu trí, Cường và Quyền đã hạ vũ khí, xin đầu thú.

Tại cơ quan công an, bước đầu Cường và Quyền khai nhận đã mua ma túy từ TP Hải Phòng rồi đến nhà trọ tại Thanh Hóa vào tối 25/10. Sáng hôm sau, cả hai và người phụ nữ thuê nhà đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an đã thu giữ các vật chứng liên quan.

Vụ án đang được Công an Thanh Hóa và Công an TP Hải Phòng phối hợp điều tra, xử lý theo quy định.