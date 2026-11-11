Công an Thanh Hóa thông tin về việc khởi tố nữ sinh trường Y

Trước đó, ngày 4/11/2026, tài khoản Facebook “Lợn Rừng Quảng Thành” liên tiếp đăng tải bài viết, video phản ánh hoạt động tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đối với Phạm Thị Hạnh (SN 2007, trú tại phường Quảng Phú), thu hút sự quan tâm và nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Theo hồ sơ, khoảng 15h30 ngày 5/5/2026, tại ngã tư đường Lê Niệm giao với đường nội thị, phường Quảng Phú, xảy ra va chạm giữa ô tô BKS 30K-604.22 do Nguyễn Hữu Tới (SN 1994) điều khiển và xe máy điện BKS 36MĐ1-634.05 do Phạm Thị Hạnh điều khiển, chở bà Nguyễn Thị Đua (SN 1950). Bà Đua bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện vào ngày 6/5/2026.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, phương tiện và các tài liệu điều tra xác định vụ tai nạn xảy ra tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức. Cả hai người điều khiển phương tiện đều có lỗi, vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều 12 và khoản 2 Điều 22 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Ngày 20/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can ngày 27/8/2026; hiện Tòa án nhân dân khu vực 1 đã có lịch xét xử.

Hình ảnh được cắt ra từ video đăng tải trên mạng xã hội.

Đối với phản ánh về việc cán bộ công an cho ký khống giấy trắng, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định kết quả thẩm định hồ sơ không có nội dung này. Các hoạt động điều tra, khởi tố và tống đạt quyết định tố tụng đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật, bảo đảm khách quan, toàn diện, không để xảy ra oan, sai.

Công an tỉnh xác định thông tin do tài khoản Facebook “Lợn Rừng Quảng Thành” đăng tải là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Các đơn vị chức năng đang xác minh, xử lý việc đăng tải thông tin sai sự thật theo quy định.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo gia đình bị hại nếu có kiến nghị liên quan đến vụ án cần liên hệ Tòa án nhân dân khu vực 1 để được giải quyết theo thẩm quyền. Người dân cần kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội, tránh phát tán thông tin chưa được xác thực.