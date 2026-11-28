Ngân hàng, tổ chức tín dụng là những địa điểm thường xuyên diễn ra hoạt động giao dịch, lưu giữ lượng tiền và tài sản có giá trị lớn, tiềm ẩn nguy cơ bị tội phạm nhắm đến.

Đáng chú ý, các đối tượng có thể lợi dụng sơ hở trong quy trình quản lý, bảo vệ hoặc hạn chế trong khả năng ứng phó tại chỗ để thực hiện hành vi cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.

Lực lượng Công an Thanh Hóa tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Trước tình hình đó, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng An ninh kinh tế và Công an phường Hạc Thành tổ chức kiểm tra, khảo sát và tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm tại 27 chi nhánh, hội sở, phòng giao dịch ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác được chia thành 3 tổ, tiến hành kiểm tra đồng loạt theo từng tuyến địa bàn. Nội dung tập trung đánh giá hệ thống camera giám sát, thiết bị báo động, phương tiện thông tin liên lạc, hệ thống kiểm soát ra vào; việc bố trí lực lượng bảo vệ, quy trình quản lý tiền, tài sản và phương án bảo vệ các khu vực trọng yếu.

Đặc biệt, lực lượng chức năng rà soát khả năng phát hiện dấu hiệu bất thường, nhận diện đối tượng nghi vấn, kích hoạt báo động và thông tin cho lực lượng Công an khi xảy ra vụ việc.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác chỉ ra những sơ hở, hạn chế có thể bị tội phạm lợi dụng, đồng thời hướng dẫn các đơn vị bổ sung, hoàn thiện phương án bảo vệ phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ sở.

Cùng với kiểm tra, khảo sát, lực lượng công an trực tiếp tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.

Cán bộ, nhân viên và lực lượng bảo vệ được hướng dẫn kỹ năng nhận diện đối tượng nghi vấn, sử dụng thiết bị kỹ thuật an ninh, kích hoạt hệ thống báo động và xử lý các tình huống phát sinh.

Việc kiểm tra cũng chú trọng khả năng phối hợp giữa các bộ phận trong từng cơ sở và với lực lượng công an khi có tình huống khẩn cấp. Qua đó, giúp các đơn vị chủ động hơn trong tổ chức lực lượng, khai thác hiệu quả trang thiết bị hiện có, hạn chế nguy cơ bị động, bất ngờ.

Thông qua đợt kiểm tra tại 27 điểm giao dịch, Công an tỉnh Thanh Hóa hướng đến nâng cao ý thức cảnh giác, kỹ năng phòng ngừa và xử lý tình huống cho cán bộ, nhân viên, lực lượng bảo vệ; kịp thời khắc phục những sơ hở trong công tác bảo đảm an ninh, góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo vệ an toàn tài sản và hoạt động giao dịch ngân hàng.