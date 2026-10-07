Công an Thanh Hóa nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, đạt trên 94%

Những chiến công trên các trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm, cùng dấu ấn trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng thế trận an ninh từ cơ sở tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Chủ động từ sớm, quyết liệt trên từng trận tuyến

Trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự (ANTT) còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, có sự câu kết, móc nối giữa nhiều địa bàn, lĩnh vực, Công an Thanh Hóa đã chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, đối ngoại của địa phương.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn và mục tiêu trọng điểm tiếp tục được giữ vững. Các sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh được bảo vệ tuyệt đối an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng phức tạp về ANTT.

Dấu ấn nổi bật trong 9 tháng năm 2026 là kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm với tinh thần quyết liệt, toàn diện, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Từ tội phạm hình sự, ma túy đến tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường và tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án lớn, phức tạp.

Dấu ấn nổi bật trong 9 tháng năm 2026 là kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm với tinh thần quyết liệt, toàn diện, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trong đó, những vụ án liên quan đến lừa đảo công nghệ cao, mua bán dữ liệu cá nhân, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng giả, thuốc giả, thực phẩm giả, buôn lậu vàng, kim cương và đánh bạc xuyên quốc gia đã cho thấy quyết tâm đánh đúng, đánh trúng, bóc gỡ tận gốc các đường dây tội phạm.

Điển hình, vụ án đường dây giả danh khám, chữa bệnh, kinh doanh sản phẩm mang tên “Hoàng Minh Đường” chưa được cấp phép, lừa đảo hơn 80.000 bị hại, chiếm đoạt trên 227 tỷ đồng là một trong những vụ việc gây chú ý. Vụ án cho thấy thủ đoạn lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe, niềm tin của người dân vào các sản phẩm được quảng cáo có công dụng chữa bệnh để tổ chức hoạt động lừa đảo trên diện rộng.

Vụ án đường dây giả danh khám, chữa bệnh, kinh doanh sản phẩm mang tên “Hoàng Minh Đường” chưa được cấp phép, lừa đảo hơn 80.000 bị hại, chiếm đoạt trên 227 tỷ đồng là một trong những vụ việc gây chú ý.

Trên lĩnh vực tội phạm công nghệ cao, việc đấu tranh với đường dây sản xuất, phát tán mã độc, thu thập trái phép hơn 93.500 tệp dữ liệu cá nhân để mua bán, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng tiếp tục cho thấy tính chất phức tạp của loại tội phạm này. Các đối tượng lợi dụng không gian mạng, công nghệ và phương thức giao dịch điện tử để thu thập, khai thác thông tin cá nhân, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Việc đấu tranh với đường dây sản xuất, phát tán mã độc, thu thập trái phép hơn 93.500 tệp dữ liệu cá nhân để mua bán, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng tiếp tục cho thấy tính chất phức tạp của tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trên tuyến đấu tranh phòng, chống ma túy, với đặc thù địa bàn có tuyến biên giới tiếp giáp nước bạn Lào, Công an Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn đấu tranh với các đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Điển hình, chuyên án phối hợp giữa Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Houaphanh (Lào) đã đấu tranh triệt phá 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 23,4kg ma túy và tiền chất các loại.

Cùng với đấu tranh trực diện với các đường dây tội phạm, Công an Thanh Hóa còn chú trọng phòng ngừa, làm sạch địa bàn, giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Trong 9 tháng, lực lượng Công an đã giải quyết 914 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, là địa phương có kết quả cao nhất cả nước. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 94,46%; 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự. Lực lượng Công an đã bắt, vận động đầu thú 31 đối tượng truy nã.

Những kết quả trên khẳng định sự chuyển biến trong phương pháp đấu tranh, từ xử lý vụ việc đơn lẻ sang tập trung bóc gỡ đường dây, tổ chức tội phạm, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh và phòng ngừa, lấy hiệu quả bảo đảm ANTT và sự bình yên của nhân dân làm thước đo.

Xây dựng thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở

Cùng với những dấu ấn trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm, chuyển đổi số và cải cách hành chính tiếp tục là điểm sáng trong của Công an Thanh Hóa trong 9 tháng năm 2026.

Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Đề án 06 của Chính phủ, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số. Trung tâm điều hành thông minh (IOC) được vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tháo gỡ những điểm nghẽn trong chuyển đổi số. Đến nay, hơn 1,3 triệu thửa đất được làm sạch dữ liệu, xếp thứ 7 toàn quốc; hơn 1,7 triệu sổ sức khỏe điện tử được tích hợp, đứng đầu toàn quốc. Công an tỉnh tham mưu 8 nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 57 và Đề án 06, bước đầu lượng hóa hiệu quả tiết kiệm hơn 300 tỷ đồng.

Công an Thanh Hóa đã triển khai liên tiếp các đợt cao điểm thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Trên lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT, Công an Thanh Hóa đã triển khai liên tiếp các đợt cao điểm thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng. Hơn 52.000 lượt trường hợp được tổ chức ký cam kết chấp hành quy định; gần 12.000 trường hợp bị phát hiện, xử phạt, với số tiền gần 5,8 tỷ đồng.

Công tác phòng cháy, chữa cháy được triển khai quyết liệt, kéo giảm 15,5% số vụ cháy. Nhiều mô hình bảo đảm an toàn phòng cháy được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH chỉ đạo nhân rộng. Trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý hơn 81.700 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 319 tỷ đồng, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý hơn 81.700 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 319 tỷ đồng, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố, phát triển bền vững. Công an tỉnh đã xây dựng điển hình về phong trào tại 100% xã, phường và 75 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp tỉnh quản lý; xây dựng mới 54 mô hình tự quản về ANTT, 40 mô hình dân vận khéo; hoàn thành huấn luyện, bồi dưỡng cho hơn 3.200 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Với những thành tích đạt được, 9 tháng năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa vinh dự 2 lần được Chính phủ gửi Thư khen; Bộ Công an gửi 12 Thư khen, 13 lượt thưởng nóng; có 5.339 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.