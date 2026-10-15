Công an Thanh Hóa nâng cao năng lực ứng phó sự cố an ninh mạng

Toàn cảnh buổi tập huấn. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Nội dung tập huấn tập trung vào các kiến thức về bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bên cạnh việc cập nhật những nguy cơ mất an toàn thông tin trong môi trường số, các đại biểu còn được trao đổi về giải pháp bảo vệ hệ thống, hạn chế rủi ro rò rỉ dữ liệu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Phần diễn tập thực chiến được tổ chức theo kịch bản giả định, xuất phát từ những dấu hiệu bất thường được ghi nhận trên hệ thống giám sát an ninh mạng. Tình huống đặt ra nguy cơ một số thiết bị bị xâm nhập, tài khoản sử dụng trong các ứng dụng nội bộ có dấu hiệu bị chiếm quyền truy cập, trong khi mã độc có khả năng phát tán, đe dọa làm lộ, lọt dữ liệu.

Cán bộ, chiến sĩ tham dự buổi tập huấn. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Trước tình huống này, các lực lượng tham gia tiến hành xác minh, điều tra, truy vết dấu hiệu xâm nhập, phân tích nguy cơ và xác định phạm vi ảnh hưởng. Các phương án ứng cứu, khoanh vùng và xử lý sự cố được triển khai trên môi trường mô phỏng, qua đó kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cũng như sự phối hợp giữa các lực lượng khi xử lý những vấn đề phát sinh.

Thực hành xử lý tình huống giả định. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Sau diễn tập, tổ chuyên gia VNPT phân tích các bước xử lý, đánh giá kết quả thực hiện và trao đổi kinh nghiệm ứng cứu sự cố an ninh mạng. Trên cơ sở đó, Ban tổ chức rà soát hiệu quả chương trình, đồng thời xác định những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện để nâng cao khả năng phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn thông tin.

Việc kết hợp tập huấn với diễn tập thực tế tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống và nâng cao năng lực phối hợp khi xảy ra sự cố. Đây cũng là cơ sở để Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo vệ dữ liệu, giữ an toàn cho hệ thống thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần bảo đảm an ninh mạng trong tiến trình chuyển đổi số của lực lượng công an.