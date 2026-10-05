Công an Thanh Hóa khuyến cáo chấp hành quy định khi sử dụng flycam, UAV

Chủ động phòng ngừa nguy cơ từ thiết bị bay không người lái

Trong ngày 5/10, Công an Thanh Hóa đã gửi tin nhắn tới các thuê bao di động trên địa bàn, khuyến cáo chủ động tìm hiểu, chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký, cấp phép và điều kiện bay.

Bản đồ thể hiện khu vực cấm, hạn chế bay từ tin nhắn của Công an Thanh Hóa

Tuyệt đối không tự ý điều khiển thiết bị tại khu vực cấm, hạn chế bay hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn hàng không.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã đưa các thiết bị bay không người lái (UAV/flycam) ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống. Các thiết bị này được sử dụng hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, sản xuất, xây dựng, truyền thông, quay phim, chụp ảnh và tổ chức sự kiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích thiết thực, việc sử dụng UAV/flycam thiếu kiểm soát cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an ninh, trật tự và an toàn hàng không.

Người sử dụng UAV/flycam cần nắm các quy định tránh nguy cơ vi phạm

Nếu không được quản lý, sử dụng đúng quy định, những thiết bị này có thể bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm khu vực cấm, hạn chế bay hoặc gây mất an toàn cho hoạt động hàng không.

Thực tế thời gian qua cho thấy, tình trạng sử dụng UAV/flycam tự phát, không thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký, cấp phép hoặc vi phạm quy định về khu vực bay vẫn còn xảy ra.

Nhu cầu sử dụng flycam để quay phim, chụp ảnh cưới hỏi, sự kiện, công trình xây dựng, phục vụ sản xuất nông nghiệp, phun thuốc bảo vệ thực vật... ngày càng phổ biến.

Những hoạt động này mang lại nhiều lợi ích thiết thực, song việc điều khiển thiết bị bay không đúng quy định, đặc biệt tại khu vực cấm, hạn chế bay hoặc gần các công trình, hệ thống hạ tầng quan trọng, có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Công an Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền cho người sử dụng UAV/flycam

Đáng lưu ý, việc điều khiển flycam thiếu kiểm soát có thể gây ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện, hoạt động hàng không, an ninh trật tự; đồng thời tạo điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng thiết bị bay không người lái thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trước những nguy cơ trên, Công an Thanh Hóa đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa. Lực lượng Công an tiến hành rà soát các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh, sở hữu và sử dụng UAV/flycam trên địa bàn; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức và chấp hành các quy định của pháp luật.

Các chủ sở hữu, người sử dụng thiết bị được tuyên truyền, vận động và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký, cấp phép, điều kiện hoạt động và khu vực được phép bay.

Không tự ý bay tại khu vực cấm, hạn chế

Công an các xã, phường tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp tuần tra, kiểm tra và kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Những hành vi cố tình sử dụng UAV/flycam không đúng quy định, không được cấp phép hoặc bay vào khu vực cấm, hạn chế có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân, tổ chức và các cơ sở kinh doanh khi có nhu cầu sử dụng UAV, flycam, drone cần chủ động tìm hiểu và thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký, cấp phép và điều kiện bay trước khi vận hành thiết bị.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không tự ý điều khiển thiết bị bay tại các khu vực cấm, khu vực hạn chế bay; không thực hiện các chuyến bay có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn hàng không, hệ thống lưới điện và các công trình quan trọng.

Người dân có thể tra cứu thông tin về khu vực cấm bay, hạn chế bay tại Cổng thông tin điện tử: https://cambay.mod.gov.vn

Việc sử dụng UAV/flycam đúng quy định không chỉ giúp người dân khai thác hiệu quả những tiện ích mà công nghệ mang lại, mà còn góp phần bảo đảm an toàn hàng không, giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ sự bình yên trên địa bàn.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo mọi tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động tuân thủ pháp luật; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.