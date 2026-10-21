Công an Thanh Hóa khởi tố 84 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia và hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép.

Đối tượng cầm đầu bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Các bị can bị khởi tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện một nhóm người nước ngoài mang nhiều quốc tịch thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa tại phường Nghi Sơn để lưu trú.

Nhóm người này sinh hoạt khép kín, bố trí người bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người lạ tiếp cận. Những biểu hiện bất thường khiến lực lượng chức năng nghi vấn nhóm người có hoạt động vi phạm pháp luật.

Quá trình xác minh cho thấy, phần lớn những người trong nhóm từng sinh sống tại Lào và Campuchia. Trong số này có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, một trường hợp đang bị truy nã ở nước ngoài. Khi nhập cảnh, các đối tượng mang theo số lượng lớn máy tính và thiết bị viễn thông dưới hình thức thiết bị đã qua sử dụng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định nhóm này có hơn 100 người thuộc nhiều quốc tịch, hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Zhao Xuefeng, còn gọi là Đông, sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc. Người này được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành đường dây.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan công an nhận định đây là tổ chức tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, có phạm vi xuyên quốc gia trên không gian mạng, với tính chất phức tạp. Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh.

Trước đó, ngày 17/10, lực lượng công an tiến hành triệt phá đường dây, bắt giữ 118 người tại hiện trường, gồm 113 người nước ngoài và 5 người Việt Nam.

Trong số 113 người nước ngoài có 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar. Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và một người đang bị truy nã ở nước ngoài.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây hoạt động theo mô hình phân công nhiệm vụ chặt chẽ, được chia thành 6 phòng với những phương thức lừa đảo khác nhau. Ngoài nhóm trực tiếp thực hiện các kịch bản lừa đảo, những người còn lại đảm nhiệm các khâu quản lý thiết bị, nhân sự, tài chính, hậu cần và phiên dịch.

Các thủ đoạn được xác định gồm dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền điện tử, cá cược thể thao, giả mạo tuyển dụng và giao việc trực tuyến. Nhóm này phân chia mục tiêu theo từng thị trường, hướng đến nạn nhân tại Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử được sử dụng phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Đến ngày 21/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can để điều tra các hành vi liên quan. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng và các tình tiết liên quan đến đường dây tội phạm này.