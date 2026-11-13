Công an Thanh Hóa khẳng định không có việc cán bộ Công an cho ký khống giấy trắng liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại phường Quảng Phú

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh: CATH

Trước đó, ngày 4-11, tài khoản Facebook có tên “Lợn Rừng Quảng Thành” liên tiếp đăng tải các bài viết, video phản ánh những nội dung liên quan đến việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện các hoạt động tố tụng đối với Phạm Thị Hạnh (2007, trú phường Quảng Phú, Thanh Hóa). Các bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm, tương tác và bình luận của cộng đồng mạng, đồng thời xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau về vụ việc.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh những nội dung được đăng tải trên mạng xã hội. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tới (1994, trú phường Hạc Thành, Thanh Hóa) và Phạm Thị Hạnh về hành vi: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Ngày 27-8-2026, Viện Kiểm sát khu vực 1- Thanh Hóa đã ban hành cáo trạng đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật. Hiện nay, TAND khu vực 1- Thanh Hóa đã có lịch xét xử vụ án theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 15 giờ 30 ngày 5-5-2026, tại khu vực ngã tư đường Lê Niệm giao với đường nội thị (tổ dân phố Hưng Thọ, phường Quảng Phú) xảy ra vụ TNGT giữa xe ô-tô BKS 30K-604.22 do Nguyễn Hữu Tới điều khiển và xe máy điện BKS 36MĐ1-634.05 do Phạm Thị Hạnh điều khiển, chở bà Nguyễn Thị Đua (1950, trú phường Quảng Phú). Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy điện di chuyển trên đường Lê Niệm theo hướng Nam - Bắc, trong khi xe ô-tô di chuyển trên đường nội thị theo hướng Đông - Tây. Sau va chạm, bà Đua bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhưng đã tử vong vào chiều 6-5-2026.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và điều tra xác định điểm va chạm đầu tiên nằm giữa mặt trước ba-đờ-sốc trước, ốp nhựa mặt nạ xe ô-tô với mặt ngoài ốp nhựa bên phải thân xe và mặt ngoài bên phải tay nâng xe máy điện.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định vụ tai nạn xảy ra tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức; cả hai người điều khiển phương tiện đều có lỗi, không thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông đường bộ. Do đó, Cơ quan điều tra có đầy đủ tài liệu, chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh theo quy định của pháp luật.

Quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh và TAND tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan, sai.

Nội dung tài khoản Facebook “Lợn Rừng Quảng Thành” đã tải trên mạng xã hội là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm và tạo dư luận không tốt ảnh hưởng xấu đến ANTT trên địa bàn.

Để phòng ngừa các đối tượng xấu lợi dụng vụ việc để xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo: Đối với gia đình bị hại, cần chấp hành đúng các quy định của pháp luật; trường hợp có ý kiến, kiến nghị liên quan đến vụ án, đề nghị liên hệ TAND khu vực 1- Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với người dân, cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là những nội dung liên quan đến hoạt động điều tra, xử lý vụ án, vụ việc, tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.