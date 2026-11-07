Công an Thanh Hóa học tiếng Lào để giữ vững an ninh biên giới

Những lớp học tiếng Lào không chỉ giúp tháo gỡ rào cản ngôn ngữ mà còn góp phần nâng cao hiệu quả nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân và phối hợp phòng, chống tội phạm.

Trang bị tiếng Lào từ yêu cầu thực tiễn

Thanh Hóa có đường biên giới giáp tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) dài 213,6km. Đây là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, đồng thời diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi hàng hóa, thăm thân và đi lại của nhân dân hai bên biên giới.

Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Cao đẳng Sơn La tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ, chiến sĩ Công an các xã giáp biên. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ Công an các xã giáp biên thường xuyên tiếp xúc với người dân Lào, trao đổi công việc với lực lượng chức năng nước bạn và giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

Tuy nhiên, bất đồng ngôn ngữ đôi khi trở thành trở ngại trong việc tiếp cận, xác minh thông tin, tuyên truyền, vận động quần chúng.

Đặc biệt, trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là tội phạm ma túy, việc trao đổi thông tin nhanh chóng, chính xác có ý nghĩa quan trọng.

Khả năng giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Lào sẽ giúp cán bộ chủ động hơn trong tiếp xúc với người dân, nắm bắt tình hình và phối hợp xử lý công việc.

Xuất phát từ yêu cầu đó, từ cuối năm 2025 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Cao đẳng Sơn La tổ chức 3 lớp bồi dưỡng tiếng Lào cho hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, hướng tới mục tiêu 100% cán bộ Công an xã giáp biên được bồi dưỡng.

Các lớp học được bố trí vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, mỗi khóa kéo dài hơn 30 ngày, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ vừa tham gia học tập, vừa duy trì nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

Chương trình tập trung trang bị kiến thức ngôn ngữ cơ bản và 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Học viên được hướng dẫn từ bảng chữ cái, cách ghép vần, phát âm đến giao tiếp theo từng chủ đề thường gặp trong đời sống và công tác.

Ngoài ra, các lớp học còn lồng ghép nội dung tìm hiểu phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của nước bạn. Đây là kiến thức cần thiết giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu hơn về đời sống, cách ứng xử của người dân Lào, từ đó thuận lợi trong giao tiếp và phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Lào năm 2026, Trung tá Trịnh Ngọc Dũng, Phó Trưởng Công an xã Sơn Thủy cho biết, sau 2 năm công tác tại địa bàn miền núi, biên giới, anh nhận thấy việc tham gia khóa học là cơ hội thiết thực để nâng cao khả năng giao tiếp với nhân dân nước bạn.

Theo Trung tá Dũng, học viên không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng giao tiếp cơ bản mà còn hiểu thêm về văn hóa, phong tục, tập quán của người Lào.

Tuy nhiên, thời gian đào tạo có hạn nên sau khóa học, mỗi cán bộ cần tiếp tục tự học, tự rèn luyện để sử dụng tiếng Lào thành thạo hơn, đáp ứng yêu cầu công tác tại địa bàn.

Gần dân hơn, chủ động phối hợp phòng, chống tội phạm

Ở địa bàn biên giới, một câu chào hỏi bằng ngôn ngữ của người đối diện có thể tạo nên sự gần gũi trong quá trình tiếp xúc. Với cán bộ Công an cơ sở, biết tiếng Lào không đơn thuần là có thêm kỹ năng giao tiếp mà còn là phương tiện để rút ngắn khoảng cách, tăng cường sự tin tưởng và gắn bó với nhân dân hai bên biên giới.

Công an hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào) tăng cường phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Khi có thể trực tiếp trao đổi bằng tiếng Lào, cán bộ Công an thuận lợi hơn trong tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến quản lý biên giới, xuất nhập cảnh và bảo đảm an ninh, trật tự.

Đồng thời, việc tiếp nhận thông tin, phản ánh từ người dân cũng nhanh chóng, đầy đủ hơn, hạn chế những vướng mắc do bất đồng ngôn ngữ hoặc phải thông qua phiên dịch.

Trong công tác quản lý địa bàn, khả năng hiểu và trao đổi trực tiếp giúp cán bộ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, phát hiện sớm những vấn đề phát sinh. Qua đó, có thêm cơ sở để tuyên truyền, vận động và phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Đối với nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, kỹ năng tiếng Lào càng có ý nghĩa thiết thực. Trên tuyến biên giới dài, địa hình phức tạp, hoạt động qua lại của người dân diễn ra thường xuyên, việc chủ động trao đổi thông tin với người dân và lực lượng chức năng nước bạn góp phần hỗ trợ quá trình xác minh, phối hợp xử lý các vụ việc.

Thiếu tá Nguyễn Tùng Khánh, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ Công an xã biên giới Việt Nam - Lào, Phòng Tổ chức cán bộ đã phối hợp với các khoa, phòng của Trường Cao đẳng Sơn La chuẩn bị các điều kiện tổ chức lớp học.

Trong quá trình đào tạo, giảng viên Trường Cao đẳng Sơn La trực tiếp hướng dẫn học viên từ bảng chữ cái, cách ghép vần, giao tiếp theo từng chủ đề đến những kiến thức nền tảng về văn hóa, chữ viết của Lào.

Chương trình được thiết kế theo hướng gắn với thực tiễn công tác, giúp học viên có thể vận dụng kiến thức trong quá trình tiếp xúc, làm việc với người dân.

Theo Thiếu tá Nguyễn Tùng Khánh, mặc dù vừa phải bảo đảm nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, vừa tham gia học tập vào những ngày cuối tuần, các học viên đều nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm túc lịch học.

Học viên cũng tích cực phản ánh, đề xuất những vấn đề liên quan đến quá trình học tập, góp ý về công tác quản lý và giảng dạy nhằm từng bước nâng cao chất lượng các khóa bồi dưỡng.

Việc trang bị tiếng Lào cho cán bộ Công an xã giáp biên không chỉ bổ sung kỹ năng ngoại ngữ mà còn góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý địa bàn và bảo đảm an ninh, trật tự.