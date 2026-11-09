Công an Thanh Hóa chủ động ứng phó mưa lũ, bảo vệ người dân

Từ tối 8/11 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30-100mm, có nơi trên 100mm, tập trung tại một số khu vực vùng núi phía Tây, Tây Nam của tỉnh.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và tài sản của Nhà nước.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ và Công an các phường, xã trên địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn diện lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, chủ động triển khai các phương án ứng phó theo phương châm sẵn sàng từ sớm, từ xa, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Mưa lớn làm cây cầu nằm trên đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Bái Sim (cũ), xã Thanh Kỳ bị hư hỏng nặng.

Công an xã Bát Mọt chủ động rà soát các điểm, nguy cơ mất an toàn do mưa lũ gây ra.

Theo đó, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh được giao nhiệm vụ cụ thể, gắn với chức năng, địa bàn và yêu cầu thực tế. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng, đặc biệt là xuồng máy, mô tô nước, bám sát địa bàn, bố trí phương tiện tại những khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra. Phòng Hậu cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, phương tiện, lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm, bảo đảm phục vụ kịp thời công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, rà soát các tuyến đường, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét; chủ động phân luồng, điều tiết giao thông, phối hợp với Công an cấp xã cắm biển cảnh báo, kiên quyết ngăn chặn người và phương tiện lưu thông qua các ngầm tràn, khu vực nguy hiểm.

Công an xã Hóa Quỳ và Hợp Tiến chủ động rà soát, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng di dời tài sản đến nơi an toàn.

Các phòng chức năng khác phối hợp kiểm tra an ninh, an toàn hồ đập, đê điều; nắm tình hình xả lũ của các hồ, đập trên địa bàn, nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn phải kịp thời tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh báo cáo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh để có biện pháp xử lý; chuẩn bị phương án, bố trí lực lượng, phương tiện, bảo đảm an toàn cơ sở giam giữ, cơ sở cai nghiện và sẵn sàng hỗ trợ các địa bàn khi có yêu cầu.

Đặc biệt, Công an các xã, phường được xác định là lực lượng nòng cốt, trực tiếp bám địa bàn, nắm chắc tình hình và triển khai các biện pháp ứng phó ngay từ cơ sở. Các đơn vị phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, nhất là các điểm từng xảy ra sụt lún, sạt lở trong thời gian qua; thống kê cụ thể số hộ, số nhân khẩu cần sơ tán để chủ động phương án di dời đến nơi an toàn.

Công an xã Tân Thành và Như Xuân lập gác chắn cánh báo, ngăn người dân không đi vào khu vực điểm tràn bị ngập sâu.

Khi có nguy cơ mất an toàn, lực lượng Công an phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán người dân, di chuyển tài sản, hỗ trợ cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng; đồng thời kiểm tra hệ thống đê điều, hồ đập, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường để tham mưu biện pháp xử lý. Tại các tuyến đường, ngầm tràn bị ngập, lực lượng Công an tổ chức trực, cắm biển cảnh báo 24/24 giờ, kiên quyết không để người dân đi qua những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm.

Song song với nhiệm vụ bảo vệ Nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương cũng phải kiểm tra, rà soát trụ sở, nơi làm việc, các mục tiêu trọng điểm, hệ thống thông tin liên lạc, vũ khí, công cụ hỗ trợ, hồ sơ, tài liệu và trang thiết bị nghiệp vụ; chủ động phương án bảo đảm an toàn, duy trì hoạt động chỉ đạo, điều hành thông suốt trong mọi tình huống.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực lãnh đạo, chỉ huy; duy trì thông tin liên lạc, báo cáo tình hình hằng ngày và kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để chỉ đạo xử lý.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, Công an Thanh Hóa đang tập trung lực lượng, phương tiện ở mức cao nhất, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa lũ. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.