Công an Thanh Hóa chủ động các giải pháp bảo đảm ANTT

Chủ động phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh với tội phạm

Kết quả sơ kết 3 cao điểm mới đây, gồm: Thiết lập trật tự đô thị, trật tự công cộng; 90 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý, đấu tranh, triệt xóa tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy; tuần tra phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm cho thấy những chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Qua triển khai các đợt cao điểm, lực lượng Công an đã chủ động hơn trong nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ ổn định tình hình ngay từ cơ sở.

Công an phường Hạc Thành tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, sử dụng trái phép không gian công cộng và các vi phạm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông.

Đối với cao điểm thiết lập trật tự đô thị, trật tự công cộng, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra, xử lý được tăng cường, tập trung vào những hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, sử dụng trái phép không gian công cộng và các vi phạm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, sinh hoạt của người dân.

Sau hơn 1 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã xử lý gần 4.000 trường hợp vi phạm, trong đó cảnh cáo 76 trường hợp, phạt tiền gần 3.900 trường hợp với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Nhiều trường hợp sử dụng mái tôn, mái vẩy, ô dù, bạt che, biển quảng cáo và các vật cản gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị, trật tự công cộng đã được tập trung giải quyết.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, cao điểm 90 ngày đêm được triển khai với trọng tâm là rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; nâng cao hiệu quả thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và các đối tượng liên quan theo quy định. Trên cơ sở kết quả rà soát, lực lượng Công an phân tích, đánh giá tình hình, xác định các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm để triển khai biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp, góp phần làm sạch địa bàn. Đơn cử, ngày 15/9/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành mời Lê Quý Cường, SN 1993, trú tại thôn Xa Thư, xã Quảng Bình đến trụ sở để xét nghiệm nhanh chất ma túy trong cơ thể do có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm xác định Cường dương tính với Methamphetamine. Tại cơ quan Công an, Cường khai báo đã sử dụng ma túy một mình tại nhà riêng vào khoảng 9h ngày 12/9/2026.

Qua rà soát, kiểm tra bất ngờ, Công an phát hiện nhiều đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo lời khai của Cường, số ma túy trên do Trần Ngọc Công, SN 1992, trú tại thôn Trần Cầu, xã Quảng Bình mua của Vũ Anh Tuấn, SN 2000, trú tại thôn Kim Lâm Đồng, xã Quảng Ngọc vào ngày 12/9/2026. Tiến hành xét nghiệm nhanh đối với Công và Tuấn, lực lượng Công an xác định cả hai đều dương tính với Methamphetamine.

Tiếp đó, ngày 22/9/2026, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Đông Quang và Công an phường Đông Sơn bắt giữ Trần Văn Cao, SN 2004, trú tại thôn Làng Sen, xã Triệu Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 6 viên ma túy dạng hồng phiến được Cao cất giấu nhằm bán kiếm lời. Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ trước đó Cao đã bán ma túy cho Bùi Đăng Vinh, SN 1988, trú tại phố Nam Sơn, phường Đông Quang. Đáng chú ý, Cao từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 3/2026 nhưng tiếp tục tái phạm.

Những vụ việc trên cho thấy yêu cầu cấp thiết của công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nhất là những người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy và các đối tượng từng vi phạm pháp luật. Khi công tác rà soát được thực hiện thường xuyên, gắn với xác minh thông tin và triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp, nguy cơ phát sinh tội phạm có thể được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Song song với các biện pháp nghiệp vụ, Công an các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong phòng, chống ma túy. Toàn tỉnh đã tổ chức 136 buổi tuyên truyền với hơn 37.000 người tham gia; triển khai 207 hội nghị tuyên truyền, treo 379 băng rôn, áp phích; đăng tải 416 lượt tin, bài trên các trang mạng xã hội và thực hiện hơn 1.000 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại các đơn vị, địa phương.

Công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong quản lý, giáo dục, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng cũng được chú trọng. Đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ tái nghiện, ngăn ngừa các điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Tăng cường tuần tra, giữ vững ổn định từ cơ sở

Cùng với lập lại trật tự đô thị và đấu tranh với tội phạm ma túy, cao điểm tuần tra phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm được Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt. Lực lượng, phương tiện được tăng cường, tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn, khung giờ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

Từ ngày 15/9/2026 đến ngày 12/10/2026, toàn tỉnh đã huy động gần 5.000 tổ tuần tra, kiểm soát với hơn 32.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Qua tuần tra, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm; chủ động đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội và những hành vi gây mất ANTT.

Qua tuần tra, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm; chủ động đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội và những hành vi gây mất ANTT.

Việc duy trì tuần tra tại các địa bàn trọng điểm, kết hợp nắm tình hình và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, hạn chế điều kiện để tội phạm hoạt động. Qua đó, vai trò của lực lượng Công an cấp cơ sở tiếp tục được phát huy, tạo thế chủ động trong bảo đảm ANTT, không để các vụ việc nhỏ tích tụ thành vấn đề phức tạp.

Thực tế triển khai 3 cao điểm cho thấy, hiệu quả bảo đảm ANTT phụ thuộc vào sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, sự chủ động của chính quyền địa phương và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Trong đó, công tác phòng ngừa phải được đặt lên hàng đầu, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm; giữa quản lý hành chính với các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện các đợt cao điểm.

Thời gian tới, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện các đợt cao điểm. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, từng đơn vị phải chủ động nắm chắc tình hình, rà soát những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, từ đó đề ra giải pháp khắc phục cụ thể, phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Các đợt cao điểm phải gắn với nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở; kiên quyết đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến ANTT tại địa bàn.

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ huy, trưởng các phòng nghiệp vụ và trưởng Công an cấp xã phải trực tiếp chỉ đạo, nắm chắc tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ; chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không khoán trắng cho cấp dưới hoặc chỉ chờ báo cáo mà thiếu kiểm tra, chỉ đạo cụ thể. Công tác kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên, kết hợp kiểm tra đột xuất, tập trung vào những địa bàn chậm chuyển biến, kết quả thấp, vi phạm tái diễn hoặc có dấu hiệu buông lỏng quản lý. Những hạn chế phải được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; trách nhiệm người đứng đầu cần được xem xét đối với các đơn vị thiếu quyết liệt, để tồn tại kéo dài hoặc không chủ động nắm tình hình, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, việc triển khai đồng bộ 3 cao điểm tiếp tục thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh Thanh Hóa trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, giữ vững kỷ cương, trật tự xã hội, góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.