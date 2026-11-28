Sáng 28/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Tiến Nghĩa giữ chức Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao quyết định và chúc mừng Thượng tá Nguyễn Tiến Nghĩa được Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng Tham mưu cho Thượng tá Nguyễn Tiến Nghĩa. Ảnh: CACC

Thượng tá Nguyễn Tiến Nghĩa sinh năm 1978, quê phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, ông có hơn 25 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại các đơn vị cấp phòng và Công an cấp huyện.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Trần Thái Quang Hoàng đề nghị tân Trưởng phòng Tham mưu tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể đơn vị giữ vững đoàn kết, nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, điều hành hiệu quả các mặt công tác.

Nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Tiến Nghĩa khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, đổi mới phương pháp làm việc, phát huy tinh thần chủ động, sâu sát thực tiễn, cùng tập thể Phòng Tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.