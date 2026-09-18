Công an Thanh Hoá bám tuyến xung yếu, ngăn dòng lũ dữ

Khẩn trương xử lý các điểm xung yếu

21h ngày 17/9, trước nguy cơ nước tràn vào khu dân cư, Công an xã Ba Đình cùng lực lượng Quân sự, cán bộ địa phương và nhân dân khẩn trương có mặt tại khu vực Trạm bơm Nga Thiện (cũ), khu vực Động Bạch Á để gia cố vị trí xảy ra sự cố.

Công an xã Ba Đình cùng lực lượng chức năng địa phương gia cố vị trí xảy ra sự cố sạt lở.

Lúc này, nước tràn mạnh về thôn Từ Thức, làm vỡ khoảng 3m đập tràn, nếu không được xử lý kịp thời, sự cố có thể ảnh hưởng đến hoạt động của trạm bơm phục vụ tưới, tiêu và đe dọa khu dân cư với gần 5 nghìn hộ dân trên địa bàn.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, xã Ba Đình đã huy động lực lượng, máy móc, phương tiện và vật tư đến hiện trường. Công an xã phối hợp với lực lượng Quân sự, cán bộ và nhân dân thôn Từ Thức khẩn trương vận chuyển đất, đóng bao tải, gia cố vị trí xung yếu. Đông đảo người dân ở các thôn lân cận cũng có mặt, cùng lực lượng chức năng góp sức ngăn dòng nước tràn vào khu dân cư. Tại hiện trường, các lực lượng được chia thành từng nhóm, vừa sử dụng máy móc, phương tiện cơ giới để đắp, gia cố khu vực xảy ra sự cố, vừa theo dõi sát dòng chảy và mực nước để kịp thời xử lý những vị trí có nguy cơ phát sinh.

Trong điều kiện trời tối, nước chảy mạnh, công việc được triển khai liên tục, khẩn trương, nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia. Sau nhiều giờ nỗ lực, sự cố tại khu vực Trạm bơm Nga Thiện (cũ) cơ bản được khống chế, dòng nước từng bước được kiểm soát, hạn chế nguy cơ tiếp tục tràn mạnh về khu dân cư thôn Từ Thức. Hiện Công an xã Ba Đình cùng các lực lượng vẫn duy trì quân số tại khu vực, tiếp tục gia cố những vị trí xung yếu, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước, phối hợp tuần tra, canh gác và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Thiệu Hóa đã huy động khoảng 100 người gồm lực lượng Công an, Quân sự, các tổ chức đoàn thể và lực lượng xung kích của xã đến hiện trường gia cố đê sông Cầu Chày.

Cũng trong tối 17/9, tại tuyến đê sông Cầu Chày, đoạn qua thôn Thiệu Long, xã Thiệu Hóa xảy ra sạt trượt mái đê với chiều dài khoảng 50m do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài. Sự cố tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tuyến đê nếu tình trạng sạt trượt tiếp tục diễn biến phức tạp trong điều kiện mưa lớn và mực nước sông còn biến động.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Thiệu Hóa đã huy động khoảng 100 người gồm lực lượng Công an, Quân sự, các tổ chức đoàn thể và lực lượng xung kích của xã đến hiện trường. Các lực lượng nhanh chóng triển khai phương án xử lý, gia cố vị trí sạt trượt, hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn và bảo đảm an toàn cho tuyến đê. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tập trung tại hiện trường, theo dõi sát diễn biến mưa, mực nước sông Cầu Chày và tình trạng tuyến đê để kịp thời triển khai phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Bám địa bàn, sát cánh cùng nhân dân

Không chỉ tập trung xử lý các điểm xung yếu trên hệ thống đê điều, kênh mương, lực lượng Công an tại cơ sở còn chủ động hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ngập, có nguy cơ bị chia cắt.

Trước đó, trưa 17/9, tại tuyến kênh T2, đoạn qua thôn Hà Tân, xã Tống Sơn xảy ra sự cố vỡ kênh với chiều dài khoảng 30m, nước tràn vào khu dân cư khiến hơn 20 hộ dân bị ngập và nhấn chìm hàng trăm héc ta diện tích sản xuất nông nghiệp. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công an xã Tống Sơn đã huy động 100% quân số, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương án ứng phó sự cố vỡ kênh, đồng thời hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản và phương tiện đến nơi an toàn.

Công an xã Tống Sơn đã huy động 100% quân số, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương án ứng phó sự cố vỡ kênh, đồng thời hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản và phương tiện đến nơi an toàn.

Trong điều kiện nước tiếp tục tràn vào khu dân cư, cán bộ, chiến sĩ Công an xã trực tiếp hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản và phương tiện ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu. Đồng thời, lực lượng Công an tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn; rà soát những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng, nhất là các gia đình ở khu vực trũng thấp, chủ động chuẩn bị phương án di dời khi cần thiết.

Cùng với hỗ trợ người dân, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tống Sơn phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra khu vực xảy ra sự cố, triển khai các biện pháp hạn chế nước tiếp tục gây ảnh hưởng đến khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp. Với phương châm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, Công an xã Tống Sơn tiếp tục bố trí lực lượng thường trực tại địa bàn, theo dõi sát diễn biến sự cố, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có yêu cầu.

Đợt mưa lũ lần này đã khiến gần 10.000 hộ dân ở Thanh Hóa ngập lụt, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Trong mưa lũ, sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an tại các điểm xung yếu, khu dân cư bị ngập không chỉ góp phần xử lý sự cố, hạn chế thiệt hại mà còn tạo điểm tựa để người dân chủ động ứng phó trước những diễn biến bất thường của thiên tai.

Theo thông báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, lũ trên sông Bưởi và sông Yên đang ở mức khẩn cấp, trong khi mực nước trên sông Mã và sông Chu tiếp tục được cảnh báo. Trên sông Lèn, mực nước tại trạm thủy văn Lèn được dự báo dao động ở mức đỉnh 5,75m, dưới báo động 3 là 0,25m. Tại trạm thủy văn Cụ Thôn, đỉnh lũ có thể đạt 4,80m, trên báo động 3 là 1,30m trong đêm 17/9. Mưa lớn kéo dài, cùng lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhanh đã gây áp lực lớn lên hệ thống đê điều, trạm bơm và các khu vực xung yếu trên địa bàn tỉnh.

Đến chiều 17/9, mực nước trên các sông cơ bản dao động lên chậm, riêng sông Yên đã đạt đỉnh. Tại trạm thủy văn Kim Tân, mực nước sông Bưởi ở mức 13,37m, cao hơn báo động III 1,37m. Sông Yên tại trạm Chuối ở mức 4,31m, trên báo động III 0,81m; sông Cầu Chày tại trạm Xuân Vinh ở mức 10,40m, trên báo động III 0,40m. Trong khi đó, mực nước sông Lèn tại trạm Lèn ở mức 5,66m, thấp hơn báo động III 0,34m; sông Mã tại Lý Nhân ở mức 10,82m, dưới báo động II 0,18m. Trên sông Chu tại Xuân Khánh, mực nước ở mức 8,32m, dưới báo động I 0,68m.

Công an các xã đang hỗ trợ người dân trên địa bàn thu hoạch lúa bị ngập úng.

Trước diễn biến mưa lũ, các đơn vị thủy lợi đang tập trung tiêu úng cho những khu vực bị ngập. Đến 15h ngày 17/9, các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã vận hành 60 trạm bơm với 265 máy bơm cùng 20 cống tiêu nhằm nhanh chóng tiêu thoát nước.

Mưa lũ đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, toàn tỉnh ghi nhận 8.419 hộ dân bị ngập, trong đó phường Hàm Rồng có 2.223 hộ, xã Nông Cống 1.524 hộ, xã Kim Tân 1.364 hộ, phường Thành Vinh 675 hộ và khu vực Hà Trung 500 hộ bị ảnh hưởng.

Tình trạng ngập lụt cũng ảnh hưởng đến việc đi lại tại nhiều địa phương. Mưa lớn gây ngập cục bộ các tuyến đường vào khu dân cư thuộc 18 xã, phường, với tổng cộng 2.679 hộ/10.061 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Trước nguy cơ nước tiếp tục dâng, các địa phương đã chủ động triển khai phương án sơ tán người dân khỏi những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Đến nay, 41 địa phương đã tổ chức sơ tán 1.016 hộ với 3.892 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Trong những giờ cao điểm của mưa lũ, các lực lượng Công an, Quân sự, chính quyền cơ sở và nhân dân vẫn đang bám địa bàn, chủ động kiểm tra, gia cố các điểm xung yếu, tổ chức tiêu thoát nước, hỗ trợ di dời người và tài sản. Mục tiêu được đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, không để người dân bị bất ngờ trước những diễn biến phức tạp của thiên tai.