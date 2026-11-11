Công an Thanh Hóa bác tin cho ký khống giấy trắng trong vụ tai nạn chết người

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngày 11/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã rà soát, thẩm định toàn diện hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 5/5/2026 tại ngã tư đường Lê Niệm giao với đường nội thị, phố Hưng Thọ, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Việc rà soát được thực hiện sau khi ngày 4/11, tài khoản Facebook mang tên “Lợn Rừng Quảng Thành” liên tiếp đăng tải bài viết, video phản ánh những nội dung liên quan đến hoạt động tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đối với Phạm Thị Hạnh (SN 2007, trú tại tổ dân phố Tân Trọng, phường Quảng Phú).

Các bài đăng thu hút sự quan tâm, bình luận của cộng đồng mạng, trong đó có thông tin cho rằng cán bộ Công an cho ký khống giấy trắng.

Qua kiểm tra, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định không có việc cán bộ Công an cho ký khống giấy trắng. Quá trình điều tra, khởi tố và tống đạt các quyết định tố tụng được thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5/5/2026, tại ngã tư đường Lê Niệm giao với đường nội thị, thuộc tổ dân phố Hưng Thọ, phường Quảng Phú, xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô biển kiểm soát 30K-604.22 do Nguyễn Hữu Tới (SN 1994, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển và xe máy điện biển kiểm soát 36MĐ1-634.05 do Phạm Thị Hạnh điều khiển, chở phía sau bà Nguyễn Thị Đ. (SN 1950, trú tại phường Quảng Phú).

Sau va chạm, bà Đ. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhưng tử vong vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 6/5/2026.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, phương tiện và điều tra, cơ quan chức năng xác định điểm va chạm đầu tiên nằm giữa mặt trước ba đờ sốc trước, ốp nhựa mặt nạ ô tô với mặt ngoài ốp nhựa bên phải thân xe và mặt ngoài bên phải tay nâng xe máy điện.

Hình ảnh được cắt ra từ video đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh Công an Thanh Hóa

Căn cứ kết quả khám nghiệm và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định vụ tai nạn xảy ra tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức. Cả hai người điều khiển phương tiện đều có lỗi do không thực hiện đúng quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 20/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ngày 22/7/2026, Viện Kiểm sát khu vực 1 phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can. Đến ngày 27/8/2026, Viện Kiểm sát ban hành cáo trạng, đề nghị truy tố hai bị can theo quy định. Hiện Tòa án nhân dân khu vực 1 đã có lịch xét xử vụ án.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, quá trình điều tra, truy tố, giải quyết vụ án được các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Đối với những nội dung đăng tải trên tài khoản Facebook “Lợn Rừng Quảng Thành”, Công an tỉnh xác định đây là thông tin không đúng sự thật, gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Các đơn vị chức năng đang xác minh, xử lý việc đăng tải thông tin sai sự thật theo quy định.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội, tránh phát tán thông tin chưa được xác thực, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.