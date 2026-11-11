Công an Thanh Hóa bác thông tin sai lệch về vụ tai nạn giao thông tại Quảng Phú

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Ngày 4/11, tài khoản Facebook mang tên “Lợn Rừng Quảng Thành” liên tiếp đăng tải bài viết, video phản ánh việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện các hoạt động tố tụng đối với Phạm Thị Hạnh (sinh năm 2007, trú tại phường Quảng Phú). Các nội dung đăng tải thu hút sự chú ý, bình luận của nhiều người, trong đó có những thông tin gây hiểu nhầm về quá trình giải quyết vụ án.

Trước những phản ánh trên, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát hồ sơ, xác minh vụ việc. Kết quả cho thấy, ngày 20/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Ngày 22/7/2026, Viện Kiểm sát khu vực 1 phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can; ngày 27/8/2026, ban hành cáo trạng truy tố hai bị can. Hiện Tòa án nhân dân khu vực 1 đã lên lịch xét xử vụ án.

Hình ảnh được cắt ra từ video đăng tải trên mạng xã hội. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5/5/2026, tại ngã tư đường Lê Niệm giao với đường nội thị, thuộc phố Hưng Thọ, phường Quảng Phú, xảy ra va chạm giữa ô-tô biển kiểm soát 30K-604.22 do Nguyễn Hữu Tới điều khiển và xe máy điện biển kiểm soát 36MĐ1-634.05 do Phạm Thị Hạnh điều khiển, chở phía sau bà Nguyễn Thị Đua (sinh năm 1950). Sau tai nạn, bà Đua bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhưng tử vong vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 6/5/2026.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, phương tiện cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định vụ tai nạn xảy ra tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức. Cả hai người điều khiển phương tiện đều có lỗi do không chấp hành đúng quy định về tham gia giao thông đường bộ, vi phạm điểm d khoản 3 Điều 12 và khoản 2 Điều 22 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh.

Đáng chú ý, qua rà soát hồ sơ và thẩm định quá trình giải quyết vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định không có việc cán bộ công an cho người liên quan ký khống giấy trắng. Các hoạt động điều tra, khởi tố và tống đạt quyết định tố tụng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định những nội dung tài khoản Facebook “Lợn Rừng Quảng Thành” đăng tải liên quan vụ án là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm trong dư luận. Các đơn vị chức năng đang xác minh, xử lý việc đăng tải thông tin sai sự thật theo quy định pháp luật.