Công an Thanh Hóa bác thông tin ký khống giấy trắng trong vụ tai nạn khiến cụ bà tử vong

Ngày 11.11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về kết quả xác minh các nội dung phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến quá trình điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 5.5.2026 tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, khiến bà Nguyễn Thị Đua (76 tuổi) tử vong.

Hình ảnh được cắt ra từ video đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, ngày 4.11, tài khoản Facebook mang tên “Lợn Rừng Quảng Thành” liên tiếp đăng tải bài viết, video phản ánh những nội dung liên quan đến hoạt động tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đối với Phạm Thị Hạnh (sinh năm 2007, trú tại tổ dân phố Tân Trọng, phường Quảng Phú). Các bài đăng thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận, tạo ra những ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng.

Trước diễn biến này, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát, thẩm định toàn diện hồ sơ vụ án, làm rõ từng nội dung phản ánh.

Kết quả thẩm định khẳng định không có việc cán bộ Công an cho ký khống giấy trắng. Quá trình điều tra, khởi tố và tống đạt các quyết định tố tụng được thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật. Công an tỉnh cũng giao các đơn vị chức năng xác minh, xử lý việc đăng tải thông tin sai sự thật theo quy định.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 15 giờ 30 ngày 5.5.2026, tại ngã tư đường Lê Niệm giao với đường nội thị, thuộc tổ dân phố Hưng Thọ, phường Quảng Phú, xảy ra vụ va chạm giữa ô tô biển số 30K-604.22 do Nguyễn Hữu Tới (sinh năm 1994, trú tại số 97 Tạnh Xá, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển và xe máy điện biển số 36MĐ1-634.05 do Phạm Thị Hạnh điều khiển, chở phía sau bà Nguyễn Thị Đua (sinh năm 1950, trú tại phố 1, phường Quảng Phú).

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy điện di chuyển trên đường Lê Niệm theo hướng Nam - Bắc, còn ô tô đi trên đường nội thị theo hướng Đông - Tây.

Sau va chạm, bà Đua bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu nhưng tử vong vào khoảng 15 giờ 45 ngày 6.5.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, phương tiện và thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định điểm va chạm đầu tiên nằm giữa mặt trước ba đờ sốc trước, ốp nhựa mặt nạ xe ô tô với mặt ngoài ốp nhựa bên phải thân xe và mặt ngoài bên phải tay nâng xe máy điện.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức, cả hai người điều khiển phương tiện đều có lỗi, không thực hiện đúng quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Cụ thể, hành vi vi phạm được xác định liên quan đến điểm d khoản 3 Điều 12 và khoản 2 Điều 22 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Ngày 20.7.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ngày 22.7, Viện Kiểm sát khu vực 1 phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can. Đến ngày 27.8, Viện Kiểm sát khu vực 1 ban hành cáo trạng, đề nghị truy tố các bị can theo quy định. Hiện Tòa án nhân dân khu vực 1 đã lên lịch xét xử vụ án.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự, thủ tục theo quy định; bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử khách quan, toàn diện, không để xảy ra oan, sai.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một cụ bà tử vong. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Đối với các nội dung đăng tải trên tài khoản Facebook “Lợn Rừng Quảng Thành”, Công an tỉnh xác định thông tin không đúng sự thật, gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo gia đình bị hại nếu có ý kiến, kiến nghị liên quan đến vụ án cần liên hệ Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Người dân cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán nội dung chưa được xác thực, đặc biệt là thông tin liên quan đến hoạt động điều tra, xử lý vụ án, tránh gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.