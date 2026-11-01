Công an Thái Nguyên xử lý 3 trường hợp mua bán vé Concert quốc gia

Công an tỉnh Thái Nguyên làm việc với các đối tượng có hành vi mua, bán vé. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31/10, trên đường Lương Ngọc Quyến (phường Phan Đình Phùng) đoạn qua Trường đại học Sư phạm Thái Nguyên, lực lượng chức năng phát hiện anh L.H.H và anh V.T.S cùng trú tại phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) đang giao dịch trao đổi, mua, bán 4 vé của chương trình “Nối vòng tay lớn”.

Trong đó L.H.H là người mua, V.T.S là người giao hàng thuê. Khi Tổ công tác yêu cầu kiểm tra, anh L.H.H đã tự nguyện giao nộp 4 vé nêu trên. Anh V.T.S tự nguyện giao nộp thêm 3 vé của chương trình “Nối vòng tay lớn” và cho biết 7 vé này là của chị Đ.N.A, trú tại phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, chị Đ.N.A tìm mua vé trên các trang mạng xã hội, sau đó bán ra với giá từ 1-1,5 triệu đồng để thu lợi nhuận chênh lệch và thuê anh V.T.S chuyển vé cho khách.

Cả 3 trường hợp này đều đã nhận thức được hành vi mua, bán vé tham gia chương trình Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn” là vi phạm pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận, niêm phong toàn bộ số vé trên và đang củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong ngày 27/10, sau khi đã có khoảng 5.000 vé điện tử được đăng ký thì trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài viết rao bán vé Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn”.

Ban tổ chức khẳng định vé được phát miễn phí, do đó việc rao bán lại vé nhằm thu lợi bất chính là hành vi vi phạm pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã phát công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân không lợi dụng việc được phân bổ vé để mua bán, trao đổi, chuyển nhượng trái quy định hoặc sử dụng vé sai mục đích; không tự ý đăng tải, phát tán hình ảnh vé, thông tin vé hoặc chia sẻ vé trên mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến và các kênh không chính thức gây nguy cơ thất thoát, mua, bán vé hoặc ảnh hưởng đến công tác tổ chức chương trình.

Được biết, theo kế hoạch, Concert quốc gia "Nối vòng tay lớn" lần đầu tiên tổ chức tại Thái Nguyên, sẽ diễn ra tại sân vận động tỉnh vào tối 1/11. Sự kiện thu hút được sự quan tâm rất lớn của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Nhiều người dân đã xếp hàng từ đêm 29/10 để có thể được nhận vé miễn phí vào sáng 30/10.