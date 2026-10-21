Công an Thái Nguyên tìm người làm chứng vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong

Nội dung vụ việc như sau: Khoảng 0 giờ 20 phút ngày 4/9/2026, tại Km55+100 đường CT07 thuộc tổ dân phố Tân Tiến, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô tải nhãn hiệu Thaco biển kiểm soát 20C-137.98, do ông đào Văn Tiến (sinh năm 1972, trú tại tổ 16, phường Phan đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển hướng Hà Nội - Thái Nguyên đâm va với xe mô tô nhãn hiệu Suzuki biển kiểm soát 20H1-2212 (do ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1983, trú tại tổ 15, phường Linh Sơn tỉnh Thái Nguyên) điều khiển. Hậu quả ông Nguyễn Tuấn Anh tử vong, xe ô tô và mô tô bị hư hỏng.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điểu tra Công an tỉnh Thái Nguyên thông báo tìm người làm chứng, người biết vụ tai nạn giao thông nêu trên.

Những ai chứng kiến, biết nội dung sự việc, con người có liên quan đến vụ việc đề nghị cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điểu tra Công an tỉnh Thái Nguyên (liên hệ đồng chí Hà Huy Tuấn, Điều tra viên, số điện thoại: 0382.529.896).