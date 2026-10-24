Công an Thái Nguyên thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính đợt 2

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Hoạt động do Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Công ty GeneStory tổ chức, góp phần triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đợt này, ba tổ công tác thực hiện thu nhận mẫu tại bốn điểm, gồm: Nhà Thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên, thuộc phường Phan Đình Phùng; UBND phường Phổ Yên; UBND xã An Khánh và Công an phường Đức Xuân. Các địa điểm được bố trí thuận tiện cho việc đi lại của thân nhân liệt sĩ tại những xã, phường lân cận.

Thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính đến thu nhận ADN tại điểm thu nhận Nhà Thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên. Nguồn: Công an tỉnh Thái Nguyên

Đối tượng thu nhận mẫu là thân nhân có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ của liệt sĩ, theo thứ tự ưu tiên và hướng dẫn của chương trình. Trước khi triển khai, lực lượng Công an phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan rà soát danh sách, đối chiếu, xác minh quan hệ huyết thống, cập nhật thông tin và thông báo thời gian, địa điểm lấy mẫu đến từng gia đình.

Sáng 23/10, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên, các lực lượng hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kê khai, rà soát thông tin, nhập dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm và ký xác nhận. Công an 19 xã, phường phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ đưa đón những trường hợp ở xa.

Theo Thiếu tá Võ Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an xã Văn Hán, đơn vị đã phối hợp rà soát những trường hợp chưa được thu nhận mẫu, cập nhật thông tin phục vụ công tác triển khai, đồng thời chủ động đưa đón thân nhân đến địa điểm theo kế hoạch.

Thượng tá Lăng Đức Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết đơn vị đã phối hợp xây dựng lịch thu nhận theo từng địa bàn, chuẩn bị nhân lực, phương tiện và trang thiết bị. Quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và đơn vị thu nhận mẫu, bảo đảm đồng bộ, đúng quy định, đúng đối tượng.

Bên cạnh các điểm tập trung, Công an tỉnh thành lập tổ công tác lưu động đến tận nhà lấy mẫu đối với thân nhân tuổi cao, sức yếu, không có khả năng đi lại. Công an các xã, phường đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ quá trình triển khai.

Mẫu sinh phẩm thu nhận trong đợt này phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, làm căn cứ đối chiếu, xác minh, từng bước xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng tìm kiếm người thân của các gia đình.