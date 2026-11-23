Dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, cùng lãnh đạo Công an các tỉnh trong cụm.

Cụm thi đua số 5 gồm Công an các tỉnh Thái Nguyên (Cụm trưởng), Cao Bằng (Cụm phó), Lạng Sơn, Hưng Yên và Phú Thọ.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Năm 2026, phong trào thi đua được triển khai với khẩu hiệu “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy, nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng, vì dân”, gắn với phương châm “6 rõ”. Các đơn vị chủ động cụ thể hóa nội dung thi đua phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, tập trung nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công tác dân vận, an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng với nhiều hoạt động thiết thực. Riêng Công an tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành xây dựng 560 căn nhà trong giai đoạn 2, qua đó hoàn thành mục tiêu hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho người dân từ nguồn kinh phí Bộ Công an.

Phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” được triển khai với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, góp phần xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Trong năm 2026, toàn cụm có 1.724 lượt tập thể và 8.442 lượt cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đánh giá phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và “Ba nhất” được Công an các tỉnh triển khai gắn với nhiệm vụ thực tiễn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Công an và sự phối hợp của Công an các tỉnh trong cụm đối với Thái Nguyên, đồng thời bày tỏ tin tưởng phong trào thi đua thời gian tới sẽ tiếp tục được đổi mới, phát triển theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của các đơn vị. Ông nhấn mạnh việc đánh giá phong trào thi đua cần chú trọng hiệu quả thực chất, những đổi mới, sáng tạo và kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh đề nghị các đơn vị tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ thi đua, đổi mới phương thức tổ chức và đánh giá, đồng thời kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn lực lượng.

Kết quả chấm điểm thi đua năm 2026, Công an tỉnh Thái Nguyên đứng thứ nhất Cụm thi đua số 5. Năm 2027, Công an tỉnh Cao Bằng đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng, Công an tỉnh Lạng Sơn làm Cụm phó.