Công an Thái Nguyên: Bắt gọn nhóm trộm 17 điện thoại di động

Vị trí đối tượng Phạm Trung Thành đứng đợi và cảnh giới cho Sơn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản” và vụ án “Hủy hoại tài sản”, vụ trộm 17 chiếc điện thoại (chủ yếu là dòng iPhone, tổng giá trị hơn 400 triệu đồng), xảy ra 9-2025 tại cửa hàng Thế giới di động, số 513, tổ dân phố số 2, phường Phổ Yên.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với công an các tỉnh, thành phố lân cận để điều tra, xác minh; tổ chức các mũi trinh sát rà soát ở nhiều địa bàn khác nhau…

Tiếp tục áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khớp nối các nguồn thông tin và dữ liệu thu thập được, cơ quan Công an có căn cứ xác định đối tượng tình nghi là Phạm Trung Thành, sinh năm 1997, trú tại xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình.

Ngày 14/5/2026, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp cận, trao đổi và gửi giấy triệu tập Phạm Trung Thành lên làm việc. Tại cơ quan Công an, Phạm Trung Thành khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản tại cửa hàng Thế giới di động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trung Thành về tội “Trộm cắp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Tiếp tục điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đối tượng thứ hai cùng Phạm Trung Thành thực hiện các hành vi phạm tội trên là Lã Hoàng Sơn, sinh năm 1996, trú tại xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng.

Vị trí Lã Hoàng Sơn đập vỡ 2 tủ kính để lấy điện thoại.

Ngày 8/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành triệu tập Lã Hoàng Sơn để làm việc. Tại cơ quan Công an, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 10-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lã Hoàng Sơn về tội “Trộm cắp tài sản” và tội “Hủy hoại tài sản”.

Cán bộ Công an lấy lời khai của Lã Hoàng Sơn.

Theo lời khai của các đối tượng, đầu tháng 9-2025, do nợ tiền, hai đối tượng này vào nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” tìm đồng bọn, rủ nhau đi trộm cắp tài sản tại các cửa hàng điện thoại di động.

Đến khoảng 01h00 ngày 9/9/2025, chúng bắt đầu hành động trộm tại cửa hàng Thế giới di động, số 513, tổ dân phố số 2, phường Phổ Yên, Thái Nguyên. Hoàn tất vụ trộm, 2 đối tượng mang 17 điện thoại trên đi bán lấy tiền tiêu xài. Phạm Trung Thành còn thực hiện một vụ trộm cắp tài sản khác và đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố; còn Lã Hoàng Sơn trốn vào thành phố Hồ Chí Minh đến khi bị bắt.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.