Công an Tây Ninh đến tận nhà thu mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ

Tiếp nối những kết quả tích cực đạt được trong đợt 1 năm 2026 với 5.755 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ được thu nhận, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong đợt 2 năm 2026…

Chỉ trong 3 ngày, Công an Tây Ninh triển khai đợt 2 lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân gia đình liệt sĩ gần 2.000 mẫu sinh phẩm.

Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và Công ty Cổ phần Sinh học phân tử GENEVIET tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Nhiều người thân của liệt sĩ đã lớn tuổi, già yếu mong muốn tìm được hài cốt người thân mình trước khi nhắm mắt.

Trong 3 ngày cuối tháng 10, lực lượng chức năng đã thu nhận 1.974 mẫu sinh phẩm ADN tại 12 điểm thu nhận trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, lực lượng đã trực tiếp đến nhà thu nhận mẫu đối với gần 100 trường hợp thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, không có khả năng đi lại, góp phần bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Một điểm nổi bật trong đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN lần này là việc triển khai không giới hạn địa giới hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thân nhân liệt sĩ.

Công an đến từng hộ có người thân gia đình liệt sĩ đã lớn tuổi để lấy mẫu sinh phẩm.

Theo đó, thân nhân liệt sĩ có thể đến điểm thu nhận gần nhất, không phụ thuộc vào nơi cư trú, để thực hiện lấy mẫu, với điều kiện đúng đối tượng, đúng diện thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được thông tin và bảo đảm dữ liệu được cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định.