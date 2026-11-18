Công an phường Đại Mỗ đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Nghiệp (SN 1998) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, đêm 13/11, Công an phường Đại Mỗ tiếp nhận tin báo của anh N.Q.H. (SN 1999, trú tại An Hạ, An Khánh, Hà Nội) về việc phát hiện một nam thanh niên lạ mặt trèo lên mái nhà tại một căn hộ trong khu đô thị.

Ngay sau đó, Công an phường phối hợp với tổ an ninh khu đô thị khống chế đối tượng, xác định là Nguyễn Văn Nghiệp (SN 1998), không có nơi ở cố định.

Qua đấu tranh, Nghiệp khai nhận, khoảng 0h ngày 10/11, đối tượng trèo rào đột nhập khu đô thị, sau đó lợi dụng mái hiên và cục nóng điều hòa để leo lên tầng 3 của một tòa nhà.

Phát hiện cửa sổ không khóa, Nghiệp đột nhập vào bên trong, trộm cắp 2 máy tính MacBook, 1 ví da bên trong có 3 thẻ ngân hàng, 1 giấy phép lái xe và 650.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá sơ bộ của 2 máy tính là 19,5 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Nghiệp đã khai nhận hành vi. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/11, Công an phường Đại Mỗ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng bị khống chế sau khi thực hiện hành vi trộm cắp.

Trước đó, Báo Phụ nữ Việt Nam đã phản ánh vụ người lạ đột nhập khu đô thị, tìm cách tiếp cận phía sau các căn nhà thuộc TT1, TT2 và bị lực lượng an ninh cùng cư dân phát hiện, khống chế.

Liên quan vụ việc, cư dân kiến nghị tăng cường tuần tra, kiểm soát người ra vào, quản lý chặt hoạt động thi công ngoài giờ và nghiên cứu lắp camera AI tại các vị trí trọng yếu. Đồng thời, đề nghị đơn vị quản lý rà soát quy trình bảo đảm an ninh, kịp thời thông tin các sự cố tới cư dân