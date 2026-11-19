Giám đốc Công an tỉnh Sơn La trả lời trực tiếp các nội dung của doanh nghiệp tại cuộc đối thoại. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng không gian và môi trường an ninh, an toàn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững”, hội nghị là diễn đàn để lực lượng Công an và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi trực tiếp, thẳng thắn, nhận diện những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, từ đó thống nhất giải pháp tháo gỡ theo chức năng, thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La nhấn mạnh: An ninh, trật tự không đứng bên ngoài hoạt động kinh tế mà là một trong những điều kiện trực tiếp bảo đảm cho kinh tế phát triển ổn định.

Các đại biểu, doanh nghiệp tham dự hội nghị đối thoại. (Ảnh: HIẾU THIÊN)

Lực lượng Công an Sơn La xác định bảo đảm an ninh phải gắn với kiến tạo phát triển, không chỉ bảo vệ doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật mà còn chủ động nhận diện, phối hợp tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng.

Thông qua đối thoại, Công an tỉnh mong muốn nắm bắt sát hơn những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp. Đồng thời nâng cao hiệu quả hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các quy định pháp luật liên quan an ninh, trật tự.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phát biểu tại đối thoại. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Tại hội nghị đối thoại, nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền đã được tập trung giải quyết; nội dung cần phối hợp các sở, ngành, địa phương được tổng hợp, kiến nghị xử lý, xác định rõ trách nhiệm, đầu mối và thời hạn thực hiện; giá cả và việc khan hiếm vật liệu xây dựng thông thường, xuất hóa đơn các mặt hàng...

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến ngày 5/10, Sơn La có 702 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 32% so cùng kỳ, tổng vốn đăng ký hơn 15.900 tỷ đồng; 92 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Toàn tỉnh hiện có 5.330 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 167.000 tỷ đồng.

Dự cuộc đối thoại với doanh nghiệp có đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. (Ảnh: HIẾU THIÊN)

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đánh giá hội nghị là hoạt động thiết thực, giúp lực lượng Công an lắng nghe, giải đáp kiến nghị, đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đại diện doanh nghiệp đặt câu hỏi và kiến nghị về thủ tục pháp lý công tác phòng cháy, chữa cháy các công trình. (Ảnh: HIẾU THIÊN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị Công an tỉnh phối hợp các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc về phòng cháy, chữa cháy; tăng cường phòng ngừa tội phạm mạng; cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh tác phong, xử lý nghiêm hành vi gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp.

Sau hội nghị, Công an tỉnh cần phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp tổng hợp, phân công đầu mối, xác định thời hạn giải quyết từng kiến nghị; chủ động phối hợp xử lý những nội dung vượt thẩm quyền và duy trì đối thoại thường xuyên, bảo đảm kiến nghị của doanh nghiệp được giải quyết thực chất.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sơn La trả lời ý kiến của doanh nghiệp. (Ảnh: HIẾU THIÊN)

Tại hội nghị, các nội dung được tập trung trao đổi, kiến nghị chủ yếu liên quan phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; điều kiện hoạt động của phương tiện thủy phục vụ du lịch trên lòng hồ thủy điện Sơn La, xe điện chở khách tham quan.

Các doanh nghiệp cũng tập trung và thảo luận và kiến nghị nội dung bảo đảm an ninh mạng, phòng ngừa lừa đảo, bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin khách hàng; giá cả vật liệu xây dựng và khó khăn trong việc mua vật liệu xây dựng phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn.

Doanh nghiệp hoạt động tại khu vực sông Đà kiến nghị một số nội dung liên quan tới hoạt động đăng kiểm phương tiện đường thủy. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Ngoài ra, còn có các ý kiến trao đổi về thủ tục hành chính, định danh điện tử, các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án đầu tư liên quan quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục giao đất, cho thuê, thu hồi đất; bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La trả lời ý kiến của doanh nghiệp. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Việc Công an tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị đối thoại, đồng hành giữa lực lượng công an và cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng ngừa rủi ro pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Qua đó, củng cố niềm tin, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững của tỉnh Sơn La.